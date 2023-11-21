"Термоядерный иск": Маск подал в суд на Media Matters за обвинения в антисемитизме

В иске X утверждается, что организация Media Matters for America манипулировала данными, пытаясь разрушить платформу, ранее известную как Twitter.
После того, как организация опубликовала свой анализ, несколько крупных рекламодателей временно прекратили размещать рекламу в соцсети.
В четверг IBM стала первой компанией, которая решила убрать свою рекламу с сайта X после публикации Media Matters, заявив, что появление ее рекламы рядом с нацистским контентом совершенно неприемлемо.
За ней последовали Европейская комиссия, Comcast, Apple, Disney, телекомпания Paramount и киностудия Lionsgate.
Маск пригрозил судебным иском, Media Matters в ответ назвала его хулиганом.
На прошлой неделе правозащитная группа заявила, что реклама на сайте X появлялась рядом с постами, поддерживающими нацизм, например, с цитатами Гитлера и отрицанием Холокоста.
Кроме того, на прошлой неделе самого Маска обвинили в том, что он способствует росту антисемитизма на платформе.
В иске, поданном в понедельник в Техасе, утверждается: «Media Matters сознательно и злонамеренно изготовила изображения, изображающие посты рекламодателей в социальной сети X Corp рядом с маргинальными неонацистскими и националистическими материалами, а затем представила эти изготовленные изображения так, как будто это именно то, что видят на платформе типичные пользователи X».
«Media Matters разработала как эти изображения, так и свою медиастратегию с целью оттолкнуть рекламодателей от платформы и уничтожить X Corp», — говорится в иске.
Компания X заявила в иске, что реклама компаний Comcast, Oracle и IBM появлялась только рядом с материалами Media Matters, и ни с какими другими.
Линда Яккарино, исполнительный директор компании X, написала в понедельник: «Ни один подлинный пользователь X не видел рекламу IBM, Comcast или Oracle рядом с контентом, о котором говорится в статье Media Matters».
В минувшую субботу Маск пообещал подать «термоядерный иск» против Media Matters и всех, кто участвовал в этой «мошеннической атаке» на компанию.
В ответ президент Media Matters Анджело Карузоне заявил, что они выиграют любой судебный процесс.
«Маск — далеко не тот защитник свободы слова, за которого себя выдает, а хулиган, угрожающий необоснованными судебными исками в попытке заставить замолчать сведения, которые он даже лично назвал достоверными», — говорится в заявлении Карузоне.
Основанная в 2004 году организация известна своим критическим отношением к консервативным медиа.
Media Matters называет себя некоммерческим прогрессивным исследовательским и информационным центром, занимающимся всесторонним мониторингом, анализом и коррекцией консервативной дезинформации в американских СМИ.
Суть обвинений
Скандал разгорелся после того, как Маск публично поддержал пост одного из пользователей X, заявившего в соответствии с известной теорией заговора, что еврейские сообщества «разжигают ненависть к белым людям». В своем комментарии под постом Маск написал: «Вообще-то ты сказал правду».
Маск ответил твитом, разъясняющим его позицию, и обещал судиться. Он заявил, что хотя и горячо отстаивает свободу слова, но антисемитизму не может быть места в его соцсети, и сам обвинил некоторых своих критиков в разжигании антисемитских настроений.
Маск также отрицает подозрения в том, что он придерживается антисемитских взглядов, и настаивает, что его ответ под скандальным постом имел иной смысл.
В субботу вечером Маск опубликовал твит, в котором заявил: «Как я уже говорил ранее на этой неделе, лозунги „деколонизация“, „от реки до моря“ и тому подобные эвфемизмы непременно подразумевают геноцид».