"Термоядерный иск": Маск подал в суд на Media Matters за обвинения в антисемитизме

В иске X утверждается, что организация Media Matters for America манипулировала данными, пытаясь разрушить платформу, ранее известную как Twitter.

После того, как организация опубликовала свой анализ, несколько крупных рекламодателей временно прекратили размещать рекламу в соцсети.

В четверг IBM стала первой компанией, которая решила убрать свою рекламу с сайта X после публикации Media Matters, заявив, что появление ее рекламы рядом с нацистским контентом совершенно неприемлемо.

За ней последовали Европейская комиссия, Comcast, Apple, Disney, телекомпания Paramount и киностудия Lionsgate.

Маск пригрозил судебным иском, Media Matters в ответ назвала его хулиганом.

На прошлой неделе правозащитная группа заявила, что реклама на сайте X появлялась рядом с постами, поддерживающими нацизм, например, с цитатами Гитлера и отрицанием Холокоста.

Кроме того, на прошлой неделе самого Маска обвинили в том, что он способствует росту антисемитизма на платформе.