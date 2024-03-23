Теракт в "Крокус Сити Холл": канцлер ФРГ Шольц осудил атаку

Генсек ОБСЕ: Подобные теракты нужно решительно осуждать
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид (Helga Schmid) потрясена терактом в Красногорске. "Наши мысли - с жертвами нападения и их семьями. Подобные террористические акты отвратительны и должны быть осуждены самым решительным образом", - написала генсек ОБСЕ в соцсети X.
Германия осудила террористическую атаку на "Крокус"
Германия осуждает террористическое нападение на посетитетей концертного зала "Крокус Сити Холл", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Наши мысли с семьями жертв и всеми ранеными", - написал глава германского правительства в соцсети Х.