Теракт в "Крокус Сити Холл": канцлер ФРГ Шольц осудил атаку

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид (Helga Schmid) потрясена терактом в Красногорске. "Наши мысли - с жертвами нападения и их семьями. Подобные террористические акты отвратительны и должны быть осуждены самым решительным образом", - написала генсек ОБСЕ в соцсети X.