"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы быть готовыми", - сказал он журналистам на брифинге. По его словам, США делились с талибами, охраняющими аэропорт, разведывательной информацией о подготовке ИС к терактам, и, по его словам, "некоторые атаки были сорваны".

Ответственность за теракты в аэропорту взяла на себя группировка "Исламское государство". Она заявила, что целями нападения были "переводчики и сотрудники американской армии" - афганцы, которые работали на США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в ходе телефонного разговора пришли к выводу о необходимости активизировать взаимодействие двух стран в области борьбы с терроризмом. Стороны согласились с важностью продолжения тесного контртеррористического сотрудничества и обсудили вопросы международного участия в будущем Афганистана, говорится в сообщении госдепа США. Беседа состоялась "после ужасающей террористической атаки в Кабуле", отмечается далее.