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Глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи сообщил, что американское военное руководство находится в состоянии готовности к новым атаками в Кабуле со стороны террористической группировки "Исламское государство".
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© Reuters / Scanpix

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы быть готовыми", - сказал он журналистам на брифинге. По его словам, США делились с талибами, охраняющими аэропорт, разведывательной информацией о подготовке ИС к терактам, и, по его словам, "некоторые атаки были сорваны".

Ответственность за теракты в аэропорту взяла на себя группировка "Исламское государство". Она заявила, что целями нападения были "переводчики и сотрудники американской армии" - афганцы, которые работали на США.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в ходе телефонного разговора пришли к выводу о необходимости активизировать взаимодействие двух стран в области борьбы с терроризмом. Стороны согласились с важностью продолжения тесного контртеррористического сотрудничества и обсудили вопросы международного участия в будущем Афганистана, говорится в сообщении госдепа США. Беседа состоялась "после ужасающей террористической атаки в Кабуле", отмечается далее.

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Deutsche Welle

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