Теракт в Кабуле: число жертв возросло до 113 человек

Ситуация в столице Афганистана резко обострилась после взрывов, совершенных 26 августа боевиками террористической организации "Исламское государство" рядом с аэропортом Кабула. DW следит за событиями 27 августа (время московское).

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в ходе телефонного разговора пришли к выводу о необходимости активизировать взаимодействие двух стран в области борьбы с терроризмом. Стороны согласились с важностью продолжения тесного контртеррористического сотрудничества и обсудили вопросы международного участия в будущем Афганистана, говорится в сообщении госдепа США. Беседа состоялась "после ужасающей террористической атаки в Кабуле", отмечается далее.

В Германии ожидают прибытия последних остававшихся в Афганистане и участвовавших в эвакуации солдат бундесвера. Самолет с 600 военнослужащими на борту должен приземлиться на военном аэродроме в Вунсторфе в 16 часов (15 часов мск). Его будут встречать министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн (Eberhard Zorn), уполномоченная по делам бундесвера в бундестаге Ева Хёгль (Eva Högl) и другие политики.

В Конгрессе США призывают к отставке Байдена

В Конгрессе США призывают привлечь к ответственности за гибель американских военнослужащих в результате теракта в аэропорту Кабула президента страны Джо Байдена и ключевых фигур его администрации. Байден, вице-президента Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин должны уйти в отставку или подвергнуться импичменту и быть отстраненными от должности, заявила сенатор от штата Теннесси, член Республиканской партии Марша Блэкберн. "У администрации Байдена не было ни плана, ни стратегии. Они подвергают опасности самих американцев, в результате чего американцы гибнут", - написала она.

Республиканец Тодд Янг заявил, что героические усилия американских военнослужащих, которые делали все возможное, чтобы обеспечить эвакуацию, были подорваны Байденом и его администрацией. "Американский народ не может и не должен мириться с этими ошибками в суждениях своего главнокомандующего", - подчеркнул сенатор от Индианы.

Еще одна республиканка, конгрессмен Элиз Стафаник заявила, что "руки Джо Байдена в крови". По ее мнению, "ужасающая катастрофа в гуманитарной сфере и в сфере национальной безопасности является исключительно результатом слабого и некомпетентного руководства Джо Байдена".

Австралия и Норвегия приостановили эвакуацию из Афганистана

Власти Австралии также сообщили о приостановке рейсов по эвакуации из Афганистана. По данным премьер-министра Скотта Моррисона, за несколько часов до терактов из Кабула вылетели австралийские военные. В Афганистане остается еще некоторое число держателей австралийских виз, точное их число Канберре неизвестно, указывается далее.

Агентство Reuters со ссылкой на представителей больниц и радикального исламистского движения "Талибан" пишет о 72 погибших мирных жителях в результате терактов. Ранее также сообщалось о гибели 28 талибов и не менее 13 американских военнослужащих.

Норвегия приостановила эвакуацию из Афганистана, сообщила министр иностранных дел этой страны Ине Эриксен Сёрейде. В эфире телеканала TV2 она также указала, что после терактов двери аэропорта в Кабуле закрыты.

США и союзники эвакуировали из Кабула более 100 000 человек

Число жертв терактов, по данным The Wall Street Journal, возросло до 103 человек. Среди погибших 90 человек - жители Афганистана, 13 - американские военнослужащие. Ранения разной степени тяжести получили около 150 афганцев и 15 военнослужащих США. По словам представителя радикального исламистского движения "Талибан", на которые ссылается агентство Reuters, в результате теракта погибли 60 афганцев, в том числе 28 талибов.

По данным Белого дома, ВВС США и их союзники уже эвакуировали из Кабула более 100 тысяч человек. Только в четверг, 26 августа, из столицы Афганистан было вывезено около 7500, причем более 5000 - самолетами американских военных.

CBS: В результате двойного теракта погибли около 90 человек

В результате взрывов в Кабуле погибли около 90 человек, сообщил телеканал CBS со ссылкой на представителя Минздрава Афганистана. По информации телеканала Al Arabiya, 158 человек получили ранения.

Число погибших в результате двойного теракта в Кабуле американских военнослужащих возросло до 13. Ранения различной степени тяжести, по данным Минобороны США, получили 18 солдат.

По словам президента США Джо Байдена, "Талибан" заинтересован в продолжении помощи в эвакуации граждан США и бывшего афганского персонала даже после вывода всех американских военнослужащих. Байден подчеркнул, что хотя "талибы - плохие парни", они жизненно заинтересованы в сотрудничестве с международным сообществом.

В США приспущены государственные флаги

На зданиях госучреждений в Соединенных Штатах, а также американских консульских учреждений на территории других стран приспущены государственные флаги. Это сделано в честь жертв "бессмысленных актов насилия", заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Байден: Пентагону поручено разработать план ответного удара

Американская разведка считает, что теракт в Кабуле организовал филиал "Исламского государства",сказал Байден. "Мы не простим, мы не забудем. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить", - заявил президент США. По его словам, Пентагону уже поручено разработать план ответного удара по исламистским боевикам, совершившим теракты в Кабуле.

Несмотря на теракт возле аэропорта в Кабуле, Соединенные Штаты продолжат операцию по вывозу из Афганистана сотрудников своих организаций и афганцев, которым угрожает опасность. Об этом заявил президент Джо Байден в четверг во время выступления в Вашингтоне. Террористы не смогут заставить США остановить свою миссию, подчеркнул глава в Белого дома.