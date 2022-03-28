Ответственность за случившееся взяло на себя Исламское государство.

Нападение в Хадере — уже четвертый террористический акт в Израиле за последние две недели. Оно произошло на фоне саммита с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и глав МИД Израиля, Марокко, Бахрейна, Египта и ОАЭ. Встреча прошла в воскресенье в пустыне Негев на юге страны.

В сентябре 2020 Иерусалим при посредничестве Вашингтона подписал договор о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Затем о том же объявили Судан и Марокко. До этого договора, названного "Авраамовыми соглашениями", Египет и Иордания были единственными арабскими странами, поддерживающими дипломатические отношения с еврейским государством.