Ответственность за случившееся взяло на себя Исламское государство.
Нападение в Хадере — уже четвертый террористический акт в Израиле за последние две недели. Оно произошло на фоне саммита с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и глав МИД Израиля, Марокко, Бахрейна, Египта и ОАЭ. Встреча прошла в воскресенье в пустыне Негев на юге страны.
В сентябре 2020 Иерусалим при посредничестве Вашингтона подписал договор о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Затем о том же объявили Судан и Марокко. До этого договора, названного "Авраамовыми соглашениями", Египет и Иордания были единственными арабскими странами, поддерживающими дипломатические отношения с еврейским государством.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Уничтожено 98% Мариуполя. Но мы отстроим город": замкомандира "Азов" о ситуации в блокадном городе и преступлениях россиян "Калина" просит мир: "Начните действовать! Прекратите уже призывать"
Мариуполь . Почти месяц осады. Под огнем с неба, моря и...
Специальный эфир Delfi с украинским журналистом Романом Цимбалюком и мэром Ремигиюсом Шимашюсом В студии - Инга Романовскене о том, как работает программа BeFriend Vilnius
Первый гость эфира - украинский журналист Роман...
Почему российская армия в Украине понесла катастрофические потери: причины и следствия
Ранее утро 24 февраля навсегда войдет в историю, как...
Глава СОГГ Литвы: растет число беженцев из России и Беларуси
Россия продолжает военную агрессию на территории...
Война в Украине. За время российской агрессии погибли 143 ребенка
Российская военная агрессия в Украине продолжается...