По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пять человек погибли (четверо мужчин и женщина) погибли на месте. Двое раненых, доставленных в больницы "Адаса Ар а-Цофим" и "Шаарей цедек", в критическом состоянии (70-летняя женщина и 30-летний мужчина), скончались там, врачи были вынуждены констатировать их смерть.

В больницах остаются 20-летний мужчина в тяжелом состоянии, 14-летний подросток в состоянии средней тяжести и 60-летняя женщина, также в состоянии средней тяжести.

Террорист был ликвидирован прибывшими на место сотрудниками полиции из отделения Шофат.

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На месте теракта вызваны крупные силы полиции, туда же прибыл командующий иерусалимским округом полиции генерал-майор Дорон Турджеман.

Производится оценка ситуации на месте происшествия, полиция устанавливает, действовал ли террорист в одиночку.

Представитель группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, заявил агентству Рейтер, что действия стрелка "были ответом на преступления оккупационного режима в Дженине". Речь идет о рейде, проведенном израильскими военными 26 января. Ответственность за атаку ХАМАС не взял, передает BBC.

В Раммале на Западном берегу Иордана, а также в секторе Газа, палестинцы, узнав о нападении, устроили уличные торжества, стреляя в небо из автоматов, гудя автомобильными клаксонами и раздавая сладости.