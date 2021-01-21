Представитель иракской армии рассказал, что смертники взорвались на вещевом рынке на площади Таяран в районе Баб аль-Шарки. По его словам, сотрудники спецслужб преследовали смертников, но те успели взорваться до того, как были обезврежены.
Последний раз теракт с участнием смертников произошел в Багдаде в январе 2018 года.
На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за нападение, однако активнее других в последние годы подобные теракты в Ираке совершают члены группировки "Исламское государство" (исламистская организация, запрещеная во многих странах мира, включая Россию).
Вооруженные отряды ИГ были разгромлены в 2017 году, но ячейки джихадистов продолжают действовать подпольно.
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