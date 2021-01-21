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По предварительным данным, как минимум 28 человек погибли и еще 73 были ранены в результате двойного теракта с участием смертников на рынке в столице Ирака, сообщают власти страны.
Greitoji pagalba Bagdade
Greitoji pagalba Bagdade
© AFP / Scanpix

Представитель иракской армии рассказал, что смертники взорвались на вещевом рынке на площади Таяран в районе Баб аль-Шарки. По его словам, сотрудники спецслужб преследовали смертников, но те успели взорваться до того, как были обезврежены.

Последний раз теракт с участнием смертников произошел в Багдаде в январе 2018 года.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за нападение, однако активнее других в последние годы подобные теракты в Ираке совершают члены группировки "Исламское государство" (исламистская организация, запрещеная во многих странах мира, включая Россию).

Вооруженные отряды ИГ были разгромлены в 2017 году, но ячейки джихадистов продолжают действовать подпольно.

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bbcrussian.com

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