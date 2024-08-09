Теракт на концерте Тейлор Свифт: задержан 3-й подозреваемый

Австрийские власти задержали уже третьего человека по подозрению в подготовке теракта на концерте в Вене американской поп-звезды Тейлор Свифт - 18-летнего выходца из Ирака. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, передает агентство dpa.
Накануне Карнер сообщал, что задержаны „оба подозреваемых“ в организации терактов на концертах Свифт в Вене и тем самым „удалось предотвратить трагедию“. При этом, по его словам, „ситуация была и остается серьезной“. В Австрии в настоящий момент действует предпоследний - за одну ступень до максимального - уровень террористической опасности.
В свою очередь глава пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Веллуччи заявила, что заговор с целью подготовки нападения на концерте Тейлор Свифт демонстрирует угрозу радикализации через социальные сети, что вызывает серьезную озабоченность.
Двое других задержанные - также тинейджеры
По версии следствия, один из задержанных - 19-летний гражданин Австрии - принес присягу на верность главарю террористической организации „Исламское государство“. Он уволился с работы 25 июля и хвастался, что у него большие планы, заявил гендиректор по общественной безопасности МВД Австрии Франц Руф. Настроения подозреваемого, предположительно, радикализировались в результате общения на интернет-форумах. В ходе следственных действий он признался, что собирался взорвать себя и убить большое количество людей. По данным газеты Kurier, он украл химикаты со своего прежнего места работы и нашел в интернете сведения по созданию взрывчатого устройства.
Второй, 17-летний, подозреваемый за несколько дней до выступления Свифт начал работать на концертной площадке. Оба, очевидно, были готовы стать смертниками, отметил Руф.