Теракт на границе Западного берега и Иордании: трое убиты

Водитель грузовика открыл огонь на расположенном на границе Западного берега и Иордании КПП Алленби. Об этом в своих соцсетях сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 8 сентября.

Как пояснили в ЦАХАЛ, нападавший выскочил из грузовика и открыл огонь по работающим на погранпереходе израильским силам безопасности. В результате атаки погибли трое израильских мирных жителей, террорист был ликвидирован. „Солдаты ЦАХАЛа были отправлены на место происшествия и в настоящее время работают над тем, чтобы исключить подозрение, что грузовик был начинен взрывчаткой“, - говорится в сообщении.