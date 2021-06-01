Новые обозначения для штаммов коронавируса были выбраны после консультаций со специально созванной для этого группой ученых.
Новая маркировка призвана заменить практику названия штаммов по тем странам, где они впервые были обнаружены. Такая практика носит ”стигматизирующий и дискриминационный характер”, считает ВОЗ.
Организация отметила, что новая маркировка штаммов легко запоминается и подходит для обычной жизни. При этом она не приведет к отказу от системы научных наименований. Они по-прежнему будут использоваться учеными.
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