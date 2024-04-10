Теоретик "частицы бога": умер британский физик Питер Хиггс. В честь него назвали бозон Хиггса

Это положило начало поискам очередного Святого Грааля теоретической физики — частицы, которая могла бы свести три фундаментальные силы (электромагнетизм, слабое и сильное ядерные взаимодействия) в одну общую теорию.

Свои основные работы Хиггс написал еще полвека назад, в 1960–70-е гг. Вместе с другими физиками он пытался объяснить, почему элементарные частицы, из которых состоит наша Вселенная, имеют массу.

В университетском заявлении отмечается, что видение и воображение гениального ученого «обогатили наши знания об окружающем нас мире».

В 2013 году революционная работа Хиггса, связывающая различные силы Вселенной воедино при помощи частицы, переносящей массу, была удостоена Нобелевской премии по физике.

В заявлении о смерти ученого, распространенном во вторник вечером пресс-службой Эдинбургского университета, где он работал, сообщается, что скончался он накануне, в понедельник.

Глава ЦЕРН Фабиола Джанотти рассказала Би-би-си, что «Питер был особенным человеком, невероятно вдохновляющей фигурой для физиков всего мира, человеком редкой скромности, великим учителем и человеком, который объяснял физику очень просто и в то же время очень глубоко».

В 2012 году учёные, использующие Большой адронный коллайдер Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Швейцарии, эту частицу, наконец, обнаружили — и назвали в честь автора, бозоном Хиггса.

Параметры такой частицы и предложил Питер Хиггс в рамках своей теории спонтанного нарушения электрослабой симметрии, теоретически рассчитав ее параметры задолго до того, как ее существование было подтверждено экспериментально.

В результате была разработана так называемая Стандартная модель , в которой неизбежно возникала необходимость частицы, отвечающей за инертную массу остальных бозонов.

«Мне очень грустно, я буду очень по нему скучать», — сказала она.

Алан Барр, профессор физики Оксфордского университета, отдал должное огромному влиянию Хиггса на наше понимание Вселенной. По его словам, ученый «предположил существование поля, которое пронизывает всю Вселенную, от массы до частиц, от электронов до топ-кварков».

«Он также был настоящим джентльменом, скромным и вежливым, — отметил Барр, — всегда отдававшим должное другим и мягко поощрявшим будущие поколения ученых и ученых».

В следующем году Хиггс был удостоен за это открытие Нобелевской премии по физике, разделив ее с бельгийцем Франсуа Энглером.