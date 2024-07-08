Температура на планете бьёт рекорды 13 месяцев подряд

Отметка в 1,5 С важна, поскольку это допустимый предел потепления, о котором в 2015 году договорились почти все страны мира на Конференции по климату в Париже. Впрочем, наш собеседник и другие учёные утверждают, что данный порог будет пройден, когда жара продлится в течение 20 или 30 лет.

„Это серьёзное предупреждение о том, что мы приближаемся к пределу, установленному Парижским соглашением, - сказал в интервью Euronews старший климатолог Copernicus Николя Жюльен, - продолжив: Глобальная температура продолжает расти . Причём быстрыми темпами“.

13 месяцев подряд на планете держится рекордно высокая температура. Об этом говорится в докладе Европейской климатической службы „Коперник“ (Copernicus). Июнь выдался аномально жарким и пополнил 12-месячную серию, когда в мире было на 1,5 градуса Цельсия теплее, чем в доиндустриальный период.

По словам экспертов, рекордная жара длиной более чем в год на Земле может скоро закончиться, но климатический хаос, который возник из-за неё, просто так не исчезнет.

Июнь 2024 года - в тройке самых жарких в истории

По данным Copernicus, средняя температура в июне составила 16,66 градуса Цельсия. Это на 0,14 градуса выше, чем год назад и на 0,67 - больше среднего показателя для этого месяца за последние 30 лет.

Июнь 2024-го вошёл в тройку самых жарких месяцев за всю историю наблюдений, ведущихся с 1940 года, уступив только июлю и августу прошлого года.

По словам Жюльена, дело не столько в самих рекордах, сколько в отрывах, с которыми они бьются все последние 13 месяцев.