Против концерна Amazon подала иск одна из его сотрудниц, пожаловавшись на дискриминацию, сообщает информагентство Reuters во вторник, 2 марта. В жалобе, направленной в суд в штате Вашингтон накануне, глава отдела по развитию бизнеса Amazon Web Services, афроамериканка Шарлот Ньюман обвинила руководство концерна в расизме.
По ее словам, темнокожие специалисты получают менее привлекательные должности и продвигаются по карьерной лестнице медленнее, чем белокожие сотрудники. В частности, Ньюман утверждает, что из-за ее цвета кожи ее продвижение по службе заняло на 2,5 года больше обычного. Ньюман также пожаловалась на двух коллег, один из которых допустил в ее адрес расистское оскорбление, а другой - совершил сексуальное домогательство.
Глава отдела по развитию бизнеса Amazon Web Services требует возмещение морального ущерба. Ее интересы представляет адвокат Дуглас Вигдор, известный тем, что защищал жертв сексуального насилия со стороны продюсера Харви Вайнштейна и основателя телеканала Fox News Роджера Эйлса.
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