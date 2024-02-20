Тело Навального еще две недели не покажут его родным

"Еще раз проговорю это: тело Навального прячут, чтобы скрыть следы убийства. 14-дневная "химическая проверка" - это неприкрытая ложь и издевательство", - написала в своем аккаунте в социальной сети Х пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Об этом же сообщил возглавлявший Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Тело Алексея Навального разыскивали несколько дней

Вечером 17 февраля пресс-секретарь Навального, комментируя в беседе с DW происходящее в Салехарде, заявила: "Мы не понимаем, где находится тело Алексея Навального. Его не выдают семье. Более того, никто не говорит вообще, физически где оно находится".