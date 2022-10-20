Так называемые "Столпы творения" на самом деле представляют собой холодные плотные облака газообразного водорода и космической пыли в созвездии Змеи, примерно в 6500 световых годах от Земли.

Эту картину запечатлевал каждый мощный телескоп, включая "Хаббл", который делал это дважды: в 1995 и 2014 годах.

"Джеймс Уэбб" показал нам еще один невероятный ракурс.

"Столпы" находятся в центре того, что астрономы называют объектом Мессье 16 (М16), или туманностью Орел. Это — активная область звездообразования.

"Уэбб", снабженный инфракрасными детекторами, может видеть большую часть светорассеивающих эффектов в пылевых частицах, составляющих "Столпы", что помогает исследовать активность новорожденных солнц.

"Я изучаю туманность Орел с середины 1990-х годов, пытаюсь заглянуть внутрь "Столпов", протянувшихся на несколько световых лет, которые нам показал "Хаббл", чтобы найти там внутри молодые звезды. Я всегда верил в то, что когда это место сфотографирует "Джеймс Уэбб", снимки будут просто ошеломляющими. Так оно и оказалось", — рассказал Би-би-си профессор Марк Маккориан, старший советник по науке Европейского космического агентства.

Снимок "Столпов творения", сделанный "Хабблом" (слева) и "Уэббом" (справа). Инфракрасные детекторы позволяют увидеть большее количество пыли, из которой они состоят (Фото: STSCI)



Столбы в M16 подсвечиваются и формируются ультрафиолетовым светом повышенной интенсивности, который исходит от массивных близлежащих звезд. Но это излучение также и разрушает башни.

На самом деле, если бы мы могли чудесным образом переместиться в это место прямо сейчас, то никаких башен там, скорее всего, уже бы не было.

Мы видим их только потому, что перед нами их далекое прошлое. Свету, который зафиксировал "Уэбб" понадобилось 6500 лет, чтобы достичь его зеркал.

Телескоп "Джеймс Уэбб" является совместным проектом космических агентств США, Европы и Канады. Он был запущен в декабре прошлого года и считается преемником космического телескопа "Хаббл".