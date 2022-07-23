Один из авторов исследования снимка, профессор Кристофер Конселис из Манчестерского университета в Великобритании, объясняет, что астрономы знали о существовании этих галактик, но о том, как и когда они сформировались, четкого понимания у них не было.

"Сегодня самый распространенный тип галактик - это дисковые галактики, - объясняет исследователь в интервью BBC News. - Наша галактика - дисковая, самая ближайшая к ней, Галактика Андромеды, тоже дисковая. Три четверти из всех соседних галактик - дисковые. И раньше считалось, что они сформировались в конце эволюции Вселенной", - говорит Конселис.

Но это было до того, как астрономы получили возможность с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" заглянуть в далекое прошлое, во времена формирования Вселенной и галактик.

Этот телескоп способен улавливать сигналы, исходящие от звезд на расстоянии до 13,5 млрд световых лет. То есть потенциально он может показать Вселенную такой, как она выглядела всего через 200 млн лет после Большого взрыва.

Исследование Конселиса и его коллег опубликовано на сайте Корнеллского университета в США и еще не прошло процесс рецензирования другими учеными. Оно более подробно описывает первый снимок "Джеймса Уэбба".

На переднем плане первой фотографии видно массивное скопление галактик SMACS 0723 - таким, как оно выглядело около 4,6 млрд лет назад. Примерно столько времени потребовалось свету, чтобы добраться оттуда до места, где его зафиксировали сенсоры "Джеймса Уэбба".

Но научный интерес представляют не они, а галактики на заднем плане снимка. Без "Джеймса Уэбба" они оставались бы невидимыми, но этот телескоп смог запечатлеть, как гравитация огромной массы скопления SMACS 0723 усиливает свечение задних галактик.

Некоторые из них существовали всего 600 миллионов лет после Большого взрыва - то есть в ранние годы формирования Вселенной.

Теперь уникальная инфракрасная обсерватория с позолоченным зеркалом диаметром в 6,5 м помогла ученым разглядеть очертания этих задних галактик и сосчитать их.

"Мы знали, что сможем увидеть вещи, которые "Хаббл" не мог нам показать", - говорит профессор Конселис.

Возраст Вселенной - примерно 13,8 миллиардов лет, и те фотографии, которые делает "Джеймс Уэбб", улавливают отблески процессов формирования звезд и планет задолго до появления Земли.

"Эти процессы помогут нам понять наши корни. Этот телескоп - самое важное изобретение, по крайней мере, со времен Галилео", - считает профессор Конселис.

Гигантский телескоп "Джеймс Уэбб" был создан NASA при участии Европейского и Канадского космических агентств и обошелся в 10 млрд долларов. Его запуск состоялся 25 декабря 2021 года, а первую фотографию обнародовал Джо Байден в начале июля.