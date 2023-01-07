Телеканал "Дождь" оспорит решение об отзыве лицензии на вещание

Главный редактор телеканала Тихон Дзядко сообщил агентству LETA, что решение NEPLP будет обжаловано, но более подробная информация может быть предоставлена позже.
Телеканал еще обжаловал другoе решение совета — о штрафе (4 000 евро) за отсутствие перевода на латышский язык. Также ранее сообщалось, что "Дождь" оплатил штраф в размере 10 000 евро за обозначение оккупированного Крыма как части России, а российской армии как "нашей армии".
Напомним, что в прошлом году NEPLP решил аннулировать лицензию "Дождя" на вещание в кабельной сети. Вердикт вступил в силу 8 декабря — в этот день телеканал прекратил вещание на территории Латвии.
Решение было принято после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, допущенное телеведущим именование российской армии "нашей армией", возможное выражение поддержки российской армии. Также была оценена полученная от Службы государственной безопасности (СГБ) информация.
После потери лицензии Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) приняло решение не аннулировать рабочие визы сотрудников "Дождя". Между тем, в конце прошлого года тогдашний министр внутренних дел Кристапс Эклонс, оценив предложение СГБ, включил в так называемый черный список бывшего ведущего телеканала Алексея Коростелева, который постоянно работал из Грузии, но был уволен после своих заявлений в эфире о поддержке солдат российской армии.
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