Telegram запустил платную подписку

У пользователей Telegram появится возможность оформить платную подписку, которая откроет для них дополнительные функции. Об этом сообщается в официальном блоге Telegram.

"Сегодня мы запускаем Telegram Premium — подписку, с которой вы сможете поддержать дальнейшее развитие Telegram и получить доступ к дополнительным функциям. Это позволит нам добавить все те ресурсоемкие функции, о которых просили пользователи, и сохранить бесплатный доступ к самому функциональному мессенджеру на планете", — сообщают разработчики приложения.

Для пользователей, которые оформят подписку, будут увеличены вдвое "практически все лимиты в приложении". Они смогут, в частности, загружать файлы объемом до 4 ГБ, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами. Для подписчиков также будет доступна функция перевода голосового сообщения в текстовое.

Стоимость подписки в пресс-релизе не указана. The Verge сообщает, что она может составить 4,99 доллара (4,75 евро) в месяц. TechCrunch+ писал о диапазоне между 4,99 и 6 долларами (5,7 евро). Российские СМИ пишут, что для местных пользователей цена установлена на уровне 449 рублей (7,5 евро), причем оформить ее можно только для устройств Apple.

Команда Telegram подчеркнула, что "все существующие функции, на которые пользователи привыкли полагаться за почти десять лет, остаются бесплатными для всех".