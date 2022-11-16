Источник ТАСС в окружении журналистки сообщил, что Собчак планировала провести в офисе "Ростех" переговоры с главой корпорации Сергеем Чемезовым, направленные на "улаживание конфликта". Об итогах переговоров не сообщается. Собчак это не комментировала.
В конце октября — начале ноября коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главреда Tatler Ариана Романовского и журналиста Life Тамерлана Бигаева арестовали по делу о вымогательстве. Расследование о вымогательстве начали после заявления главы "Ростех" Сергея Чемезова.
По версии следствия, Суханов потребовал у Чемезова 11 миллионов рублей за "блок» на выход негативного материала в телеграм-канале "Тушите свет", который, по словам его создателей, посвящен светской журналистике. Адвокат Романовского говорил, что бывший главред Tatler делал материалы для "Тушите свет" по заданиям Ксении Собчак.
В конце октября, после задержания Кирилла Суханова, Ксения Собчак покинула Россию. Российские СМИ писали, что она проходит подозреваемой по уголовному делу, но позже заявили, что это не так. 7 ноября Собчак вернулась в Россию.
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