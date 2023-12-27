Тарнавский: ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде

"Ситуация у нас на направлении напряженно сложная. Враг активизировал свои действия почти по всей линии боевого соприкосновения. Четко осознаем, что его стратегическая цель – это ликвидация украинской государственности.

Поэтому российское руководство хочет как-то реализовать все эти намерения на конец этого года. Как минимум – это взятие населенного пункта Авдеевка. А более амбициозная цель – это выход на административные границы Донецкой, Луганской областей и захват территорий на участках, утраченных россиянами во время ведения наших наступательных действий на Запорожском направлении", сказал Тарнавский.

Он подтвердил, что враг постоянно шлет подкрепление на Авдеевку, а украинские силы маневрируют частями, своими подразделениями.