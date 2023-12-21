Танки санкций не боятся. Какие западные страны помогают России делать "Армату" и "Прорыв"

Италия
"Уралвагонзавод", который является крупнейшим в России разработчиком и производителем бронетанкового вооружения и техники, последние шесть лет возглавляет бывший чиновник и член "Единой России" Александр Потапов. До того как занять пост гендиректора, он работал в правительстве и Рособоронзаказе.
Пока Потапов в Белом доме в качестве замглавы Минпромторга курировал оборонно-промышленный комплекс, его дочь Полина, как выяснил The Insider, изучала модный бизнес в итальянском Istituto Marangoni. Как Полина Потапова указала на своей странице в Facebook, из этого заведения она выпустилась в 2016 году.
По совпадению, именно компании из Италии зачастую выступают поставщиками подрядчиков предприятий "Уралвагонзавода", занятых в производстве танков.
Главный танк, который сходит с конвейера "Уралвагонзавода", — Т-90М "Прорыв". Владимир Путин даже называл его "лучшим танком в мире". На "Прорыве" установлен прицел "Сосна-У" — разработка белорусских конструкторов. Однако вследствие разных договоренностей прицел выпускает в России «Вологодский оптико-механический завод» (ВОМЗ, входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех").
Как следует из данных госзакупок, поставщиком токарных станков для ВОМЗ является компания АО "ИПК "Финвал", которая работает и на другие предприятия "Ростеха". Запчасти для станков "ИПК "Финвал" получает от итальянской фирмы M.T.S.R.L. из Сан-Джованни-ин-Мариньяно (Римини).
Еще одним оборонным поставщиком станков для металлообработки как ВОМЗ, так и корпорации «Тактическое ракетное вооружение» является ООО "Пумори-северо-запад" из Санкт-Петербурга. В январе этого года компания импортировала дробеструйную установку. Продавцом выступила компания Norblast S.R.L. из Болоньи.
У C.M.S. S.P.A. из Дзоньо (Бергамо) "Пумори-северо-запад" закупает во время войны стальные иглы, фильтровальные картриджи, запорные клапаны, полимерные кольца и другие комплектующие. У Devco S.R.L. (Падерно-Дуньяно, Милан) — фрезерные станки для обработки металла (сумма поставки в декабре 2022 года составила 50 тысяч евро). У Magido Group из Треццано-суль-Навильо российский оборонный подрядчик приобрел автоматическую машину для мойки металлических изделий.
Эстония
Балтийские фирмы часто оказывают логистические и транспортные услуги, поставляя российским оборонным подрядчикам продукцию европейских производителей. Так, Gold Solution OU и Leolart.com возят из Таллинна итальянские товары для "Пумори-северо-запад", а Alekon OU оказывает складские услуги.
Sumar Tools OU поставляет литейные модели и стержневые ящики собственного производства для ООО "Инвест-Станко" из Химок. Эта подмосковная компания обеспечивает станками АО "Завод № 9" — входящее в "Ростех" предприятие, которое как раз отвечает за производство ствольных артиллерийских систем. Среди ключевых продуктов — пушки для танков Т-72 и Т-90. Сообщалось и о производстве на этом заводе пушек для "Арматы", однако пока этот широко разрекламированный отечественный танк остается больше пиар-проектом, чем реальной силой.
Elsorel OU поставляет клей, стеклотекстолит, лампы разложения органики, азотнокислый алюминий и серебро в полуобработанном виде орловской компании "Протон-Электротекс". Она аффилированна с АО "Протон" — крупным производителем оптоэлектроники в России. Чтобы понять, что "Протон" работает на военную промышленность, достаточно зайти на его сайт. Среди партнеров указаны корпорации "Ростех", "Алмаз-Антей" и "Тактическое ракетное вооружение". Гендиректор "Протона" Вячеслав Меньшов даже получил медаль "За помощь в СВО". Но эстонских бизнесменов все это не останавливало, они продолжали торговать с "Протоном" во время войны.
Германия
Немецкая компания WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH — поставщик нескольких российских оборонных подрядчиков. Екатеринбургскому ООО «ОТС-Технологии» она отправляет детали для токарных станков, а "ОТС-Технологии" продает инструменты "Заводу № 9" и "Уралвагонзаводу".
Еще один импортер продукции WTO Werkzeug-Einrichtungen — компания "Униматик", тоже подрядчик "Завода № 9". Подробнее об "Униматике" и бенефициарах этого бизнеса речь пойдет ниже.
WTO Werkzeug-Einrichtungen снабжает инструментальными блоками и пензенское ООО "ТД "СМС", которое аффилированно с ООО "Станкомашстрой", поставляющим станки "Ростеху". Владелец предприятия — депутат Законодательного собрания Пензенской области от "Единой России" Олег Кочетков.
Фирма Oxapa GmbH из города Йена в ноябре прошлого года поставила заготовки из оптически обработанного стекла ООО "НПК "Макрооптика" из Рязани. Это один из ведущих российских производителей оптико-механических систем для авиационной и военной техники, подрядчик ВОМЗ, других структур "Ростеха", а также ФСБ, Минобороны и "Тактического ракетного вооружения". Несмотря на такой послужной список, "НПК "Макрооптика" санкционирована только Украиной.
Владельцы Oxapa GmbH — Владислав Матусевич и Андрей Матусевич. Владислав на своей странице в Facebook указал, что родом из Беларуси.
Rudi Gebel Gmbh & Co. Kg из Хельмбрехтса поставляет части для сборки силовых полупроводниковых приборов тому самому орловскому "Протону", который импортирует продукцию и из Эстонии, затем снабжая оптоэлектроникой военные предприятия.
Литва и Латвия
Рижская Baltic Machinery поставляла, пока недавно не была ликвидирована, екаберинбургскому "Униматику" (о нем речь ниже) уплотнительные кольца, муфты и другие товары. При этом использовался таможенный склад в Вильнюсе литовской UAB Didneriai.
Литовская же UAB Elfanta участвует в экспорте в адрес "Униматика" шайб и заглушек для токарных станков австрийского происхождения. "Мы компания по складированию и оформлению таможенной документации. Мы не собираем данные о том, кто является получателем товара", — пояснили The Insider в Elfanta.
Австрия
Один из главных поставщиков "Униматика" (а через него — и производителя танковых пушек "Завод № 9") — EMCO GmbH из Халлайна. Компания снабжает российского оборонного подрядчика токарными шкифами и кронштейнами, зажимными кольцами, зубчатыми ремнями и собственно станками.
Владелец "Униматика" — 37-летний Олег Фишелев. Акции на него в 2018 году переписал отец Игорь Фишелев, ставший после этого председателем совета директоров предприятия.
Как обнаружил The Insider, Фишелев-старший владеет в Лондоне компанией Arpack UK Limited. В 2022 году, уже во время полномасштабного вторжения России в Украину, он получил гражданство Великобритании.
"Униматик" Фишелевых работает не только на "Завод № 9", но и на другие оборонные предприятия, включая "Верхнетуринский машиностроительный завод". Он занимается производством корпусов снарядов для полевой и танковой артиллерии.
Австрийская EMCO и "Униматик" — давние партнеры. Они даже запускали совместное производство. Компания "Эмко-Рус", в которой у EMCO GmbH — 65% в капитале, а у "Униматика" — 35%, до сих действует в Екатеринбурге.
Финляндия
Финская компания Meconet OY во время войны снабжала медной лентой и частями полупроводниковых приборов АО "ТД Протон-Электротекс". Эта компания аффилирована с "Протоном", который, помимо господрядов у ВОМЗ, работает на "Ростех", "Алмаз-Антей" и "Тактическое ракетное вооружение" и не скрывает этого.
"Наш уход с российского рынка начался в марте 2022 года и был полностью реализован к августу 2022 года", — прокомментировали уже после выхода этого материала The Insider ситуацию представители Meconet. Отправку товаров в Россию и спустя полгода после полномасштабного вторжения в Украину финская компания объяснила тем, что инструменты принадлежали их бывшим российским партнерам и их необходимо было вернуть.