Танки санкций не боятся. Какие западные страны помогают России делать "Армату" и "Прорыв"

Главный танк, который сходит с конвейера "Уралвагонзавода", — Т-90М "Прорыв". Владимир Путин даже называл его "лучшим танком в мире". На "Прорыве" установлен прицел "Сосна-У" — разработка белорусских конструкторов. Однако вследствие разных договоренностей прицел выпускает в России «Вологодский оптико-механический завод» (ВОМЗ, входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех").

Пока Потапов в Белом доме в качестве замглавы Минпромторга курировал оборонно-промышленный комплекс, его дочь Полина, как выяснил The Insider, изучала модный бизнес в итальянском Istituto Marangoni. Как Полина Потапова указала на своей странице в Facebook, из этого заведения она выпустилась в 2016 году.

"Уралвагонзавод", который является крупнейшим в России разработчиком и производителем бронетанкового вооружения и техники, последние шесть лет возглавляет бывший чиновник и член "Единой России" Александр Потапов. До того как занять пост гендиректора, он работал в правительстве и Рособоронзаказе.

У C.M.S. S.P.A. из Дзоньо (Бергамо) "Пумори-северо-запад" закупает во время войны стальные иглы, фильтровальные картриджи, запорные клапаны, полимерные кольца и другие комплектующие. У Devco S.R.L. (Падерно-Дуньяно, Милан) — фрезерные станки для обработки металла (сумма поставки в декабре 2022 года составила 50 тысяч евро). У Magido Group из Треццано-суль-Навильо российский оборонный подрядчик приобрел автоматическую машину для мойки металлических изделий.

Еще одним оборонным поставщиком станков для металлообработки как ВОМЗ, так и корпорации «Тактическое ракетное вооружение» является ООО "Пумори-северо-запад" из Санкт-Петербурга . В январе этого года компания импортировала дробеструйную установку. Продавцом выступила компания Norblast S.R.L. из Болоньи.

Как следует из данных госзакупок, поставщиком токарных станков для ВОМЗ является компания АО "ИПК "Финвал", которая работает и на другие предприятия "Ростеха". Запчасти для станков "ИПК "Финвал" получает от итальянской фирмы M.T.S.R.L. из Сан-Джованни-ин-Мариньяно (Римини).

Эстония

Балтийские фирмы часто оказывают логистические и транспортные услуги, поставляя российским оборонным подрядчикам продукцию европейских производителей. Так, Gold Solution OU и Leolart.com возят из Таллинна итальянские товары для "Пумори-северо-запад", а Alekon OU оказывает складские услуги.

Sumar Tools OU поставляет литейные модели и стержневые ящики собственного производства для ООО "Инвест-Станко" из Химок. Эта подмосковная компания обеспечивает станками АО "Завод № 9" — входящее в "Ростех" предприятие, которое как раз отвечает за производство ствольных артиллерийских систем. Среди ключевых продуктов — пушки для танков Т-72 и Т-90. Сообщалось и о производстве на этом заводе пушек для "Арматы", однако пока этот широко разрекламированный отечественный танк остается больше пиар-проектом, чем реальной силой.