Байден совершает первое турне в Европу в качестве президента США. В Женеву он прилетел после саммита стран-членов НАТО в Брюсселе, а до этого был на переговорах "Большой семерки" в Британии.

Для Путина поездка в Женеву - первый зарубежный визит за последние полтора года. Он летал в Иерусалим в январе 2020 года, после чего из-за пандемии перешел на встречи по видеосвязи.

До Байдена Путин за 20 лет руководства Россией вел переговоры с четырьмя американскими президентами - Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и Дональдом Трампом.

Встреча Путина и Байдена состоится в момент, когда отношения между Россией и США, по оценке самих президентов, находятся в худшем состоянии со времен холодной войны.

За последние годы Москва и Вашингтон неоднократно объявляли о взаимной высылке дипломатов, закрытии консульств, изъятии дипсобственности.

За последние полгода США дважды вводили санкции в отношении российских чиновников: высылали дипломатов и включали высокопоставленных руководителей в черные списки. Причиной послужили обвинения во вмешательстве в выборы президента США, кибератака на компанию Solar Winds, отравление и арест оппозиционера Алексея Навального.

17 марта Байден в интервью Эй-би-си утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей", что вызвало негодование в Кремле.

С чем едет в Женеву Байден

Накануне Байден заявил, что у России и США есть потенциал для сотрудничества, но существуют "красные линии".

"Я ясно дам понять президенту Путину, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, если он выберет сотрудничество, а если он не пойдет на сотрудничество и будет вести себя так, как он делал это в прошлом, мы ответим на это", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

Президент США при этом отметил, что считает Путина достойным соперником: "Я встречал Путина, он умный и жесткий".

В делегацию со стороны Байдена войдут госсекретарь Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и члены совета по национальной безопасности.

По данным Axios, в подготовке к встрече участвовал бывший посол США в России Майкл Макфол. В колонке для Foreign Affairs Макфол написал, что Байден (в отличие от Трампа, который четыре года "восхвалял и ухаживал за Путиным") презентует свою политику в отношении России "как часть более широкого глобального противостояния между демократией и диктатурой".

По мнению Макфола, Байден проверяет, может ли Путин установить более стабильные и предсказуемые отношения с США, и если российский президент вместо этого "продолжит вторжение в страны, проведение хакерских и дезинформационных кампаний, арестов ни в чем не повинных россиян и американцев", то станет ясно, что Путин, а не Байден, "несет ответственность за конфронтацию с Соединенными Штатами".

Байден прав, пытаясь работать с Кремлем по ограниченному кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, полагает Макфол. А именно - по вопросу контроля за вооружениями. Эту ситуацию бывший посол сравнил с советско-американскими отношениями времен холодной войны, когда даже в самые напряженные моменты президенты США сотрудничали с Москвой для снижения угрозы ядерной войны.

С чем едет в Женеву Путин

Несколько недель после объявления о встрече президентов России и США помощники Путина и Байдена, внешнеполитические ведомства двух стран, а также кураторы вопросов безопасности (Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Николай Патрушев и Джейкоб Салливан) потратили на интенсивное обсуждение, согласование формата встречи и переговоров. Об этом рассказал Би-би-си российский дипломат, попросивший не называть его имя.

Согласовать программу переговоров "было непросто", признал в разговоре с журналистами накануне встречи помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков.

Встреча будет состоять из нескольких частей и займет четыре-пять часов, прогнозировал во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин и Байден побеседуют в узком и расширенном формате с "перерывом на чай-кофе", говорил Ушаков.

В Женеве компанию Путину составят глава МИД России Сергей Лавров, замминистра иностранных дел Сергей Рябков, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак (курирует украинское направление), начальник генштаба Валерий Герасимов, Ушаков и Песков.

В Кремле основными темами встречи назвали "стратегическую стабильность", борьбу с киберпреступностью, информационную безопасность, экономическое сотрудничество, климат, Арктику и коронавирус.

По словам Ушакова, лидеры обсудят также Ближний Восток, Сирию, иранскую ядерную программу, Афганистан, ситуацию на Корейском полуострове, Нагорный Карабах и Украину, Беларусь, Навального, "состояние и перспективы развития российско-американских отношений" - в частности, "конкретные нерешенные вопросы".

Пресс-конференции порознь

Подписания документов по итогам встречи Путина и Байдена не планируется, заявил накануне Песков.

Совместной пресс-конференции после переговоров не будет. Каждый из президентов отдельно сделает заявление для прессы. Об этом было объявлено заранее, а агентство Блумберг во вторник уточнило, что пресс-конференция Путина пройдет перед пресс-конференцией Байдена.

Пресс-конференция Путина и предшественника Байдена Дональда Трампа в 2018 году вызвала скандал в США - Трампа корили за то, что он якобы во всем соглашался с Путиным, а также заявил, что верит российскому президенту, а не национальной разведке США относительно вмешательства России в американские выборы.

"Это не состязание", - объяснил Байден отказ от совместной пресс-конференции.

Вопрос об "убийце"

Незадолго до встречи Путин дал интервью Эн-би-си. Его спрашивали об отравлении Навального (он ответил, что "у нас нет привычки кого-то убивать") и вмешательстве в американские выборы ("необоснованные обвинения"). Путин называл Байдена "профессионалом", а Трампа - "талантливым и ярким".

Наибольший резонанс вызвал вопрос интервьюера, который напомнил, что Байден утвердительно ответил на вопрос о том, является ли Путин "убийцей". "Господин президент, вы убийца?" - без обиняков спросил журналист.

"За время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и во всех сферах под разными предлогами и по разным причинам, разного калибра и жесткости, и ничто из этого меня не удивляет", - ответил Путин.

Байден на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО уклончиво ответил на вопрос, продолжает ли он считать российского коллегу "убийцей".

"Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но, послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно", - сказал президент США. И добавил, что эта ситуация не имеет большого значения с точки зрения будущих переговоров.

"Для танго нужны двое"

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что в России "нет никаких завышенных ожиданий, никаких иллюзий, что грядут какие-то прорывы".

По его словам, Москва заинтересована в позитивных результатах встречи, но итог переговоров зависит от обеих сторон: "Но для танго нужны двое, а если кто-то танцует брейк-данс, то это, наверное, уже сложнее получается".

"Желательно выйти на предсказуемость в отношениях. Предсказуемость работает в обе стороны - означает взаимную предупредительность - исключение ситуации, когда поставит партнера перед свершившимся фактом. Если американцы готовы будут обсуждать, то это уже хорошие новости", - сказал Би-би-си директор Института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцов.

Ожидания от встречи не самые высокие, согласился с Лавровым эксперт: "Это отношения соперничества, которые требуют упорядоченности и отсутствия эскалирования".

Сушенцов не исключил, что на встрече президенты удивят всех тем, что договорятся по какому-то из вопросов.

По мнению президента Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Примакова Александра Дынкина, речь на переговорах должна идти о "нормализации отношений, возобновлении нормальной консульской работы, возвращении дипломатической собственности".

Следующим шагом, по мнению российского эксперта, могли бы стать решения по мораторию на размещение ракет средней и малой дальности в Европе, а также диалог о стратегической стабильности в сфере кибероружия, космических вооружений и гиперзвуковых систем.

Для России важно стабилизировать отношения с США и возобновить диалог о контроле над вооружением и "стратегической стабильности", сказал Би-би-си глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.