"Там гуманитарная катастрофа": страны Северной Европы призвали предоставить помощь Сектору Газа

Война на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС остается предметом дискуссий, пока под окнами парламента в Норвегии, где идет сессия при участии 87 парламентариев из стран Северной Европы, проходит митинг с палестинскими флагами, передает корреспондент Delfi.
Должны поддерживать Израиль, но обеспечить гуманитарную помощь Газе
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала на пресс-конференции, что видела немало террористических атак, но жестокость ХАМАС была чрезвычайной.
“Я видела в своей жизни много террористических атак, но я не думаю, что видела что-либо подобное тому, что мы видели в Израиле несколько недель назад, со времен Холокоста, так много евреев было убито в один день. Жестокость ХАМАС была чрезвычайной. Во всех заявлениях мы должны осудить то, что произошло в Израиле. Мы должны поддерживать Израиль, когда речь идет об их самообороне, конечно, в рамках международного права. В то же время мы должны делать больше для безопасности гражданского населения и обеспечения того, чтобы гуманитарная помощь достигла всех тех в Газе, кто в ней нуждается”, - сказала Фредериксен.
Исландский премьер Катрин Якобсдоуттир сказала, что страны Северной Европы поддерживают гуманитарное перемирие.
“Северные страны фактически согласны с тем, что должно быть гуманитарное перемирие. Я думаю, что все наши представители очень четко высказались по этому поводу в Нью-Йорке (на Генассамблее ООН - Delfi), и я думаю, что это ключевой сигнал Северных стран прямо сейчас: необходимо перемирие, необходимо гуманитарное прекращение конфликта”, - отметила Якобсдоуттир.
К гуманитарной поддержке жителей анклава призвал и премьер Финляндии, которая воздержалась от голосования в ООН за гуманитарное прекращение огня. Он ранее объяснял это тем, что там не хватало однозначного осуждения действий ХАМАС.
Сегодня финский премьер Петтери Орпо сказал, что "крайне важно как можно скорее оказать гуманитарную помощь Газе, поскольку там происходит гуманитарная катастрофа”.
“Мы должны сказать, что Израиль имеет право защищать себя в рамках международного права. Но в то же время мы должны убедиться, что гуманитарная помощь поступает”, - сказал Орпо.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере также подчеркнул, что “драма, разворачивающаяся в Газе… представляет собой угрозу для гражданского населения, но также и угрозу безопасности стран региона, включая Израиль”.
“И именно поэтому для нас крайне важно сейчас иметь гуманитарный импульс, чтобы получить поддержку для оказания гуманитарной помощи 2 миллионам человек, которые сейчас находятся в крайне тяжелом положении”, - сказал он.