"Там гуманитарная катастрофа": страны Северной Европы призвали предоставить помощь Сектору Газа

“Я видела в своей жизни много террористических атак, но я не думаю, что видела что-либо подобное тому, что мы видели в Израиле несколько недель назад, со времен Холокоста, так много евреев было убито в один день. Жестокость ХАМАС была чрезвычайной. Во всех заявлениях мы должны осудить то, что произошло в Израиле. Мы должны поддерживать Израиль, когда речь идет об их самообороне, конечно, в рамках международного права. В то же время мы должны делать больше для безопасности гражданского населения и обеспечения того, чтобы гуманитарная помощь достигла всех тех в Газе, кто в ней нуждается”, - сказала Фредериксен.