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"Талибан" заинтересован в хороших отношениях со всем миром, заявил представитель исламистского движения Забиулла Муджахид. На фоне завершения вывода американских войск он поздравил всех афганцев с победой.
Талибы заявили о стремлении к "добрым отношениям" с США
© AFP / Scanpix

После вывода из Афганистана американских войск исламское радикальное движение Талибан", захватившее власть в стране, заявило о стремлении к добрым отношениям с США. "Мы хотим хороших отношений с США и со всем миром. Мы приветствуем добрые дипломатические отношения со всеми", - сказал представитель "Талибана" Забиулла Муджахид, выступая с речью на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кабула во вторник, 31 августа.

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Муджахид поздравил всех афганцев с победой. "Мы поздравляем Афганистан, эта победа принадлежит всем нам", - сказал он через несколько часов после того, как незадолго до полуночи страну покинули последние американские военнослужащие. Армия США в ночь на 31 августа завершила операцию в Афганистане, длившуюся 20 лет. Из аэропорта Кабула вылетел последний американский военный самолет, завершив тем самым и миссию по эвакуации из Афганистана.

Президент США Джо Байден распорядился завершить вывод американских войск с Гиндукуша к 31 августа. Это решение вызвало противоречивую реакцию в мировом сообществе, поскольку в Афганистане оказались под угрозой тысячи людей, которые сотрудничали с НАТО. США, Германия и другие страны приложили усилия, чтобы эвакуировать максимально возможное число иностранцев и нуждающихся в защите.

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Deutsche Welle
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