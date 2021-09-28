Талибы запретили жителям Афганистана брить бороды в парикмахерских

Запрет объяснили тем, что бритье и стрижка бород нарушает исламские законы. "Би-би-си" отмечает, что запрет действует также в столице Афганистана Кабуле.

"Боевики продолжают прибывать и приказывать нам прекратить подстригать бороды", — сказал один парикмахер из Кабула и добавил, что талибы пригрозили тем, что могут прислать тайных инспекторов для проверки.

Парикмахер, управляющий одним из крупнейших салонов в провинции, рассказал, что ему позвонил некто, представившийся правительственным чиновником. Он потребовал от него "перестать следовать американскому стилю" и не брить бороды.

Работники парикмахерских также рассказали, что новые правила мешают им зарабатывать на жизнь. "В течение многих лет мой салон был местом, где молодые люди могли бриться по своему желанию и выглядеть модно. Теперь нет смысла продолжать это дело", — рассказал "Би-би-си" один из работников.

"Салоны и парикмахерские становятся запрещенным бизнесом. Это была моя работа в течение 15 лет, и я не думаю, что смогу продолжать ее", — заявил другой парикмахер.

В середине августа талибы* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. 7 сентября организация объявила состав нового правительства Афганистана, его возглавил глава совета руководства "Талибаном" мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

После этого талибы заявили, что вернутся к казням и отрубанию конечностей за преступления. Кроме того, новые власти Афганистана запретили женщинам заниматься спортом и учиться совместно с мужчинами.