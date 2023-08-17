Талибы запретили все политические партии в Афганистане

"В стране нет шариатской основы для деятельности политических партий. Они не служат национальным интересам, и народ их не ценит", - утверждал Абдул Хаким Шараи.

Свыше 70 крупных и небольших политических партий были зарегистрированы в Минюсте Афганистана два года назад - до того, как талибы вернули себе контроль над страной.

Задержания журналистов и давление на СМИ

Между тем в Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) напомнили о задержании талибами журналистов в шести провинциях страны в минувшие десять дней. В миссии указали на обязанность властей уважать право на свободу выражения мнений.

В рейтинге свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ", Афганистан занимает 152-е место из 180, "Талибан" назван "одним из самых больших врагов свободы прессы в мире".