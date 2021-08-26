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Боевики радикального исламистского движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, запретили женщинам выходить из дома на работу до тех пор, пока "не наладится система обеспечения их безопасности", сообщила в среду, 25 августа, медиакомпания BBC со ссылкой на представителя "Талибана" Забихуллу Муджахида.
Afganistano moterų kova
Afganistano moterų kova
© Zuma Press / Scanpix

Муджахид назвал это предписание временной мерой, пояснив, что силы безопасности "Талибана" еще "не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с ними". "До тех пор, пока не будет обеспечена полная безопасность, мы просим женщин оставаться дома", — сказал он.

Представители "Талибана" почти сразу после установления полного контроля над территорией Афганистана заявили, что позволят вести женщинам активный образ жизни, но с соблюдением норм шариата. Так, например, женщинам уже запрещено выходить на улицу без сопровождения мужчины-родственника и без одежды, покрывающей все тело. Кроме того, женщин не допускают до некоторых видов работы, включая работу в СМИ.

Расправы над женщинами

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18 августа стало известно о двух случаях расправ над женщинами: боевики убили мать четверых детей за отказ готовить им еду, а также расстреляли женщину за появление на людях без паранджи.

За день до этого группа женщин вышла на протестную акцию в Кабуле с требованием выделить для женщин места в будущем правительстве Афганистана.

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Deutsche Welle
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