Муджахид назвал это предписание временной мерой, пояснив, что силы безопасности "Талибана" еще "не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с ними". "До тех пор, пока не будет обеспечена полная безопасность, мы просим женщин оставаться дома", — сказал он.
Представители "Талибана" почти сразу после установления полного контроля над территорией Афганистана заявили, что позволят вести женщинам активный образ жизни, но с соблюдением норм шариата. Так, например, женщинам уже запрещено выходить на улицу без сопровождения мужчины-родственника и без одежды, покрывающей все тело. Кроме того, женщин не допускают до некоторых видов работы, включая работу в СМИ.
Расправы над женщинами
18 августа стало известно о двух случаях расправ над женщинами: боевики убили мать четверых детей за отказ готовить им еду, а также расстреляли женщину за появление на людях без паранджи.
За день до этого группа женщин вышла на протестную акцию в Кабуле с требованием выделить для женщин места в будущем правительстве Афганистана.
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