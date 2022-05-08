Теперь афганки не могут выйти из дома, не надев бурку. Указ, который обязывает женщин полностью прикрывать и лицо и тело, подготовило министерство по предотвращению порока и поощрению добродетели.

В документе отдельно отмечено, что если у женщин нет важных дел на улице, то лучше им оставаться дома.

Верховный лидер Афганистана и глава талибов Хайбатулла Ахундзада в субботу подписал этот указ.

В указе говорится, что лучший способ для женщины прикрыть лицо и тело - это носить чадари, традиционную, полностью закрывающую тело и лицо афганскую бурку синего цвета.

"Женщины должны носить чадари, поскольку это является традиционным и уважительным поведением. Те из них, которые не слишком стары или молоды, должны закрывать лицо, кроме глаз, в соответствии с законами шариата, чтобы избежать провокаций при встрече с мужчинами, которые не являются махрамами (их взрослыми близкими родственниками мужского пола)", - сказано в указе.

Авторы указа говорят, что документ - это всего лишь совет. Однако этот "совет" содержит перечень наказаний для тех женщин, которые не будут ему следовать. Так, если женщина впервые выйдет из дома с непокрытым лицом, к ней домой придут представители "Талибана" и проведут профилактическую беседу с мужем, братом или отцом.

Если женщина выйдет во второй раз, то ее опекуна-мужчину вызовут для объяснений в министерство. Если же это случится в третий раз, то мужчины, которые должны отвечать за поведение женщины, предстанут перед судом и их отправят в тюрьму на три дня.

Кроме того, женщины, которые все еще работают в государственных учреждениях, будут уволены, если откажутся носить бурку, а государственные служащие-мужчины будут отстранены от работы, если их жены и дочери не подчинятся "рекомендациям" указа.

Женщины в Афганистане сейчас и так носят никаб (покрытие, которое оставляет открытым часть лица) и бурку, особенно в городских районах, однако многие просто покрывают волосы, оставляя лицо открытым. Бурка, ношение которой "рекомендуют" талибы, скрывает всю фигуру женщины, включая лицо и руки.

"Талибан" уже вводил обязательное ношение бурки во время своего первого пребывания у власти в 1990-х годах.

Боевики вернули себе контроль над страной в августе прошлого года, пообещав более мягкое правление, чем во время их предыдущего пребывания у власти в период с 1996 по 2001 годы.

Однако, после прихода к власти в 2021 году талибы сразу же наложили ряд ограничений на женщин, запретив им работать на многих государственных должностях, получать среднее образование и выезжать в одиночку за пределы своих городов.

При этом во всех публичных выступлениях, в том числе и на пресс-конференциях в Кабуле с участием иностранных журналистов, они декларировали, что права женщин нарушаться не будут, правда оговариваясь, что только в том случае, если они соответствуют исламским принципам.

"Но ислам никогда не требовал носить чадари", - возмутилась в беседе с агентством Франс-пресс афганская активистка за права женщин, попросившая не называть ее имени. По ее словам, талибы становятся все более регрессивными, полностью возвращаясь к тому, что происходило при их предыдущем правлении.

Некоторые афганские женщины, которые за последние 20 лет привыкли к относительной свободе и возможностям учиться и работать, поначалу решительно выступали против ограничений, проводя небольшие демонстрации. Но талибы быстро расправились с этими несанкционированными митингами и арестовали нескольких женщин, судьба которых до сих пор неизвестна.

Действия талибов, которые пытались показать Западу, что они изменились, уже вызывали критику международного сообщества, в частности после закрытия средних школ для девочек, которое объяснялось все теми же "исламскими принципами".

Афганские женщины на собрании, организованном гражданскими активистами, политиками и старейшинами племен, чтобы потребовать от правительства "Талибана" разрешить девочкам получать среднее образование, фото 21 апреля 2022 года

Решение об обязательном ношении бурки может вызвать более серьезную реакцию, так как многие политики и активисты в странах Запада, требуют, чтобы гуманитарная помощь Афганистану и признание правительства "Талибана" были невозможны без предоставления прав женщинам.

"Это неожиданный регрессивный шаг, который не поможет талибам завоевать международное признание", - заявил в интервью агентству Франс-пресс глава исламабадского Центра исследований в области безопасности Имтиаз Гюль.