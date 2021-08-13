Талибы захватили третий по величине город Афганистана Герат

В Афганистане боевики исламистского радикального движения "Талибан" захватили третий по величине город в стране — Герат с населением в 600 тысяч человек. Афганские силовики в четверг, 12 августа, подтвердили, что этот город близ границы с Ираном перешел под контроль экстремистов. "Мы были вынуждены покинуть город, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения", — сообщили представители армии, подтвердив тем самым победные реляции исламистов.

Ранее поступили сообщения об ожесточенных боях в Герате, в результате которых талибы захватили штаб-квартиру полиции. В руки исламистов попало огромное количество брошенных солдатами вооружений, включая боевые транспортные средства.

Чуть позже Афганские власти подтвердили, что исламисты захватили также город Калайи-Нау, административный центр провинции Бадгис на северо-западе страны.

Калайи-Нау — уже 12-й административный центр в Афганистане, захваченный талибами за неделю. Правительство в Кабуле, помимо столицы, контролирует теперь лишь несколько районов и осажденных городов. Представители талибов 12 августа сообщили и о захвате Кандагара, но силовики пока не подтвердили это. Ранее в тот же день под контроль исламистов перешел город Газни, находящийся всего в 150 километрах от Кабула.