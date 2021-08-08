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Талибы захватили Кундуз, административный центр одноименной провинции на севере Афганистана, имеющий важное стратегическое значение.
Талибы захватили Кундуз, ключевой город на севере Афганистана
© AFP / Scanpix

Представитель местных властей сообщил Би-би-си, что все районы города, кроме аэропорта, находятся под контролем "Талибана". Как сообщается, в городе начались пожары, в центре Кундуза поднят флаг "Талибана".

Агентство Reutres сообщает о жертвах среди мирного населения, среди погибших — женщины и дети.

Ранее сообщалось, что в этом городе с населением 270 тыс., считающимся воротами в северные провинции Афганистана и Среднюю Азию, ведутся тяжелые бои.

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Кундуз стал третьей провинциальной столицей в Афганистане, сдавшейся талибам за последние дни, и их самой большой пока победой.

Наступление талибов резко активизировалось после того, как американские войска и и их союзники начали вывод своих частей из Афганистана после 20 лет военного присутствия в стране международной коалиции.

В последние недели талибы взяли под свой контроль многие районы Афганистана и теперь пытаются захватить крупные города и административные центры провинций.

В пятницу в их руках оказался Зарандж, столица юго-западной провинции Нимроз. Менее чем через 48 часов был захвачен северный город Шибарган в провинции Джаузджан.

Шибарган считался оплотом афганского маршала Абдула Рашида Дустума, служившего вице-президентом страны до прошлого года. Его называют одним из самых могущественных и противоречивых полевых командиров в стране.

Поступают сообщения о том, что еще один северный город, Сар-э-Пуль, также захвачен талибами, хотя это еще не подтверждено независимыми источниками.

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bbcrussian.com

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