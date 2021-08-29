Талибы убили известного афганского певца Фавада Андараби

Боевики террористического движения "Талибан" убили афганского исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили родственники музыканта телеканалу Times Now. По этим данным, музыканта вывели из его дома в провинции Баглан и расстреляли. Исполнитель в своем творчестве выступал против талибов.

Информацию также подтвердил в Twitter бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби. "Жестокость талибов в Андарабе (район провинции Баглан и одноименный город) продолжается. Сегодня они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто доставлял радость этой долине и ее жителям", - написал он. По словам экс-министра, в своих песнях Андараби пел, что его страна не подчинится жестокости "Талибана".

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH — Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

Захват власти в Афганистане "Талибаном"

15 августа после стремительного победоносного шествия по стране боевики "Талибана" вошли в Кабул, вернувшись тем самым к власти в Афганистане спустя почти 20 лет после вторжения западных войск в эту страну. США, Германия и другие страны открыли воздушный мост для эвакуации из Афганистана своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ЕС, НАТО и международными правозащитными и гуманитарными организациями.

Вечером 26 августа в районе международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, откуда велась эвакуация, были совершены два теракта. Ответственность за атаки, в результате которых погибли более 100 человек, в том числе 13 американских солдат, взяло на себя подразделение "Исламского государства" в Афганистане. В результате западные страны свернули операции по эвакуации граждан, в стране остаются тысячи человек, которые ждут возможности ее покинуть.