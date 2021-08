Талибы убили известного афганского певца Фавада Андараби

Боевики террористического движения "Талибан" убили афганского исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили родственники музыканта телеканалу Times Now. По этим данным, музыканта вывели из его дома в провинции Баглан и расстреляли. Исполнитель в своем творчестве выступал против талибов.

Информацию также подтвердил в Twitter бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби. "Жестокость талибов в Андарабе (район провинции Баглан и одноименный город) продолжается. Сегодня они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто доставлял радость этой долине и ее жителям", - написал он. По словам экс-министра, в своих песнях Андараби пел, что его страна не подчинится жестокости "Талибана".

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH