Талибы сообщили о захвате части аэропорта в Кабуле

Боевики террористической группировки "Талибан" сообщили о захвате части аэропорта в Кабуле. В ночь на субботу, 28 августа, контроль над "двумя-тремя" входами в аэропорт перешел от американских военных талибам, сообщил представитель "Талибана" агентству dpa.

Представитель "Талибана" Билал Карими в Twitter написал, что военнослужащие США покинули "три важные зоны" кабульского аэропорта, и они теперь находятся под контролем талибов. Лишь "очень малая часть" аэропорта теперь контролируется Соединенными Штатами, утверждает он.

В Пентагоне опровергли заявления о захвате аэропорта

В свою очередь представитель Минобороны США Джон Керби опроверг подобные сообщения. Талибы не контролируют ни весь аэропорт, ни отдельные его части, заявил он. Доступ на территорию аэропорта и его работа по-прежнему находится под контролем американских военных, подчеркнул представитель Пентагона.

Посольство США рекомендует согражданам покинуть район аэропорта

Между тем посольство США в Афганистане советует соотечественникам избегать поездок в аэропорт Кабула. А американцам, находящимся вблизи определенных выходов с территории воздушной гавани, следует немедленно покинуть эти районы. Рекомендация обусловлена угрозами безопасности, отмечается в сообщении американской дипмиссии.

Захват власти в Афганистане и теракт в аэропорту Кабула

Боевики террористического движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и за несколько часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну еще до захвата столицы талибами. США, Германия и ряд других стран начали масштабные операции по эвакуации своих граждан, а также некоторых категорий мирного населения из Афганистана.

26 августа у аэропорта Кабула был совершен теракт, в результате которого, по последним данным, погибли свыше 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане". 27 августа США сообщили о ликвидации в ходе дистанционной спецоперации предполагаемого организатора теракта в Кабуле.