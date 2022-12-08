Талибы провели первую публичную казнь с момента возвращения к власти

"Верховному суду было поручено выполнить этот приказ о казни при публичном собрании соотечественников", — говорится в заявлении пресс-секретаря Талибана Забихуллы Муджахида, который ссылается на правосудие по принципу "око за око" в исламском праве.

Казнь произошла в присутствии высокопоставленных лидеров Талибана, включая главу министерства порока и добродетели.

Местные представители Талибана в провинции Фарах на юго-западе Афганистана через громкоговоритель пригласили людей посмотреть на казнь.

В своем заявлении талибы сообщили, что мужчина по имени Таджмир был убит после того, как признался в убийстве. Он получил приговор о возмездии по законам шариата, после того как его дело было рассмотрено в суде. Неясно, как проходил суд и сама казнь.

В ноябре лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям ввести практику назначения наказаний в соответствии с законами шариата. За такие преступления, как грабеж, похищение людей и подстрекательство к мятежу, виновных будут наказывать публичным отрезанием конечностей и забиванием камнями.

Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид написал тогда в "Твиттере", что судьям дано поручение тщательно выявлять в составах преступлений признаки нарушений священных исламских законов. Особенно это касается воров, похитителей и бунтовщиков, сказано в сообщении.

По сути, талибы не вводят ничего нового, а лишь возвращаются к практике, которой они следовали после прихода к власти в 1996-2001 годах. Тогда они тоже ввели жестокие публичные казни, что не понравилось многим афганцам, в целом поддерживающим правление по законам шариата.

В целом уровень насилия в Афганистане снизился после вывода иностранного контингента, присутствовавшего там на протяжении 20 лет.

С момента возвращения к власти талибы провели несколько публичных порок, но казнь в среду в Фарахе — столице одноименной провинции — первая, о которой сообщили талибы.