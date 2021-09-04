В Кабуле в субботу, 4 сентября, женщины третий день подряд вышли на протест против захвата страны радикальным исламистским движением "Талибан". Участницы акции требуют включить женщин в состав нового правительства страны, пишет онлайн-издание Tolo News.
На появившейся в соцсети Twitter видеозаписи видно, как женщины пытаются перекричать окруживших их вооруженных талибов. Для разгона акции талибы применили слезоточивый газ, от которого пострадала как минимум одна из протестующих. Использование слезоточивого газа подтвердил местный ресурс AfghanUrdu.
Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA— TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021
Требования женщин на протесте в Кабуле
Одна из участниц акции рассказала журналистам немецкого информагентства dpa, что афганские женщины чувствуют себя вынужденными выйти на улицы, чтобы защитить свои права. По ее словам, талибы запрещают женщинам занимать высокие должности. "У меня три университетских диплома, а они требуют, чтобы я сидела дома", - возмущенно заявила активистка.
В соцсетях были опубликованы фотографии протестующих женщин, собравшихся у здания президентского дворца в Кабуле. В руках они держали плакаты с лозунгами: "Мы не те женщины, что были здесь 20 лет назад" и "Равенство - справедливость - демократия!"
Ущемление прав женщин талибами
Во время первого периода нахождения талибов у власти с 1996 по 2001 год афганским женщинам запрещалось работать, а девочкам - ходить в школу. Выходить из дома им можно было только в сопровождении мужчины и полностью укрывшись под паранджой, смеяться и громко разговаривать в общественных местах им не разрешалось.
Многие женщины в Афганистане опасаются, что после захвата власти "Талибаном" эти запреты могут снова вступить в силу.
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