Талибы отвергли предложение Макрона о "безопасной зоне" в Кабуле

"В этом нет необходимости. Афганистан — независимая страна. Можем ли мы создать такую зону во Франции или Великобритании?" — задался вопросом представитель "Талибана".

"Каждый афганец в любом случае сможет выехать за границу после 31 августа, если пожелает", — подчеркнул Сохаил Шахин, добавив, что — как и в других странах — для этого потребуются соответствующие документы, в частности, паспорт и наличие визы.

"У талибов нет черного списка"



При этом представитель талибов отверг утверждения экспертов о том, что у боевиков якобы существует черный список противников, которых они собираются преследовать. "С нашей стороны нет никакого черного списка… Мы объявили всеобщую амнистию всем, кто работал с иностранными силами или с администрацией в Кабуле", — утверждает Сохаил Шахин.

О том, что афганские талибы начали составлять черный список людей, которые работали на ключевых должностях при прежней власти либо сотрудничали с военнослужащими США и других стран НАТО, сообщило 19 августа агентство Reuters со ссылкой на экспертный доклад, составленный для ООН Норвежским центром глобального анализа (RHIPTO).

Париж и Лондон представят свой проект резолюции



Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французской еженедельной газете Le Journal du Dimanche заявил, что безопасная зона в Кабуле позволила бы международному сообществу "сохранить давление" на радикальное исламское движение "Талибан".

Париж и Лондон воспользуются возможностью представить свой проект резолюции по созданию подобной зоны под контролем ООН 30 августа, указал Макрон. Его комментарий прозвучал на фоне завершения международных усилий по выводу иностранных граждан и жителей Афганистана из этой страны. Франция прекратила свою эвакуационную миссию 27 августа, Великобритания последовала ее примеру 28 августа.