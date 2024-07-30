Талибы отказались признавать афганские посольства на Западе

Контролируемый талибами МИД Афганистана пояснил, что не будет признавать паспорта, визы и другие документы, выданные посольствами и консульствами в Берлине и Бонне, а также в Австрии, Швейцарии, Бельгии, Польше и других странах в Европе и за ее пределами. Талибы призвали афганцев за границей и иностранцев, которые хотят посетить Афганистан, обращаться за консульскими услугами в лояльные им представительства в других государствах.
По словам радикалов, они отказываются от сотрудничества с теми афганскими дипмиссиями, которые позволили себе действовать „произвольно“ и „без координации“ с талибами. Новая мера может быть лишь попыткой талибов вернуть контроль над зарубежными представительствами, пишет агентство dpa.
Дипломаты от талибов работают в ряде стран
„Талибан“ захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. Движение провозгласило в стране исламский эмират вместо республики и объявило о создании переходного правительства. Афганские диппредставительства за рубежом формировались прежним прозападным правительством, многие из них отказались подчиняться радикалам.
Официально ни одна страна не признала власти талибов над Афганистаном. Но в таких государствах, как Россия, Китай, Иран или Пакистан, приступили к работе новые послы от талибов.