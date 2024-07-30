Талибы отказались признавать афганские посольства на Западе

Контролируемый талибами МИД Афганистана пояснил, что не будет признавать паспорта, визы и другие документы, выданные посольствами и консульствами в Берлине и Бонне, а также в Австрии, Швейцарии, Бельгии, Польше и других странах в Европе и за ее пределами. Талибы призвали афганцев за границей и иностранцев, которые хотят посетить Афганистан, обращаться за консульскими услугами в лояльные им представительства в других государствах.