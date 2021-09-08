Талибы объявили состав временного правительства: что происходит в Афганистане

Мулла Якуб будет исполнять обязанности министра обороны.

Сараджуддин Хаккани, новый исполняющий обязанности министра внутренних дел, возглавляет группировку боевиков, известную как "Сеть Хаккани".

Ранее представитель комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васик сообщил, что некоторые члены кабинета будут объявлены во вторник. Талибы обещали, что правительство будет "инклюзивным" и будет представлять весь сложный этнический состав Афганистана - хотя женщины вряд ли войдут в его верхний эшелон. На вопрос, почему в правительстве нет женщин, Васик ответил, что формирование кабинета еще не завершено.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил в понедельник Интерфаксу, что автоматического признания Россией этого правительства, скорее всего, не будет, так как оно должно сначала продемонстрировать, что готово идти по цивилизованному пути развития страны.

Вашингтон также заявил, что спешить с признанием правительства талибов не намерен и будет следить его дальнейшими действиями, в частности, за тем, позволят ли талибы покинуть страну американцам и гражданам других стран, а также афганцам, которые хотят выехать из Афганистана.

Протесты в Кабуле

Во вторник талибы разогнали крупный митинг в Кабуле. На видеозаписи с места происшествия видны разбегающиеся люди, а на заднем плане слышна сильная стрельба.

Во вторник сотни протестующих против правления "Талибана" вышли на улицы, требуя гарантировать соблюдение прав женщин.

Участники митинга также скандировали антипакистанские лозунги. Пакистан известен своими давними и тесными связями с "Талибаном". Глава пакистанской разведки ISI недавно прилетал в Кабул и встречался с руководством талибов.

Как передает из Кабула корреспондент Би-би-си Секундер Кермани, недовольство протестующих было направлено не только против Пакистана, который они обвиняют во вмешательстве в афганские дела.

Эти протесты - самый серьезный вызов авторитету "Талибана" за последнее время. Участники демонстрации смело и откровенно критиковали движение. "Мы требуем свободы слова, демократии… Я не боюсь смерти", - сказала одна из молодых участниц протеста.

Талибы поначалу не препятствовали демонстрантам, сопровождая колонну на полицейских автомобилях, но затем начали стрелять в воздух и запретили съемку. Афганское издание Tolo News сообщило, что его оператор был задержан вместе с несколькими другими сотрудниками местных и иностранных СМИ.

На видео, оказавшемся в распоряжении Би-би-си, видно, как боевики "Талибана" стреляют в воздух несмотря на то, что руководство движения еще на прошлой неделе запретило эту практику: появились сообщения, что, когда талибы отмечали свои успехи, стреляя в воздух, несколько человек погибли.

Демонстрации в поддержку прав женщин продолжались всю прошлую неделю в разных городах страны. Во вторник среди протестующих появилось немало мужчин - в предыдущих митингах участвовали в основном женщины.

Также известно известно о гибели двух человек от пулевых ранений во время акции протеста в крупном городе Герате. Врач в центральной больнице города, просивший не сообщать его имя из страха наказания, рассказал агентству Франс пресс, что всего туда доставили восемь человек с пулевыми ранениями и двух погибших.

Кто в них стрелял, пока не известно.