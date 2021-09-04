"Талибан" утверждает, что установил контроль над всем Афганистаном

Радикальное исламистское движение "Талибан" утверждает, что установило контроль над всей территорией Афганистана. Об этом сообщило в пятницу, 3 сентября, агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По их данным, под власть талибов перешла не подчинившаяся ранее движению провинция Панджшер на севере Афганистана. Аналогичную информацию распространила и турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на своего корреспондента в регионе.

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По версии талибов, "смутьяны в Панджшере" потерпели поражение

"По милости всемогущего Аллаха мы контролируем весь Афганистан. Смутьяны потерпели поражение, и Панджшер - теперь под нашим командованием", - привело слова одного из командиров агентство Reuters.

По его сведениям, в Кабуле слышна стрельба в честь этого значимого события. Между тем по данным одного из корреспондентов BBC, таким образом талибы могут праздновать прибытие в столицу своих лидеров.

Во Фронте национального сопротивления призвали не верить "пропаганде"

В свою очередь представитель Фронта национального сопротивления Али Майсам Назари утверждает, что его бойцы окружили большую группу боевиков движения "Талибан" на северо-востоке долины Панджшер. "Несколько сотен талибов оказались в ловушке. У них заканчиваются боеприпасы, и сейчас они обсуждают условия сдачи", - заявил он. Назари опроверг сообщения о том, что талибы установили контроль над провинцией, призвав не верить "пропаганде".

Экс-вице-президент отверг утверждения, что бежал

Между тем занимавший до взятия власти талибами пост вице-президента Амрулла Салех, являющийся на данном этапе одним из лидеров оппозиции, отверг утверждения, что он якобы бежал из провинции. При этом Салех признал, что он и его сторонники оказались в сложной ситуации. "Сопротивление продолжается и будет продолжаться", - добавил он в Twitter.

Афганская телесеть TOLOnews передала заявления представителей обеих сторон, которые утверждают, что нанесли тяжелые потери противнику, а сами - серьезных потерь не несут.

Талибы у власти и теракты в аэропорту Кабула

После взятия почти всех провинций Афганистана боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул. США, Германия и другие государства открыли воздушный мост для эвакуации из Афганистана своих граждан, а также афганцев, которые сотрудничали с ЕС, НАТО и международными правозащитными и гуманитарными организациями.

В районе аэропорта Кабула 26 августа произошли два теракта, в результате которых погибли 13 американских военных и до 200 афганцев. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане". Беспилотник США 29 августа нанес удар по автомобилю в районе кабульского аэропорта, в котором, предположительно, находился смертник со взрывчаткой. США 30 августа последними завершили вывод своих войск из Афганистана.

Панджшер к северо-западу от Кабула оставался единственным регионом Афганистана, который не был захвачен "Талибаном". Там сын одного из главных лидеров антисоветского сопротивления в Афганистане 1980-х годов Ахмада Шаха Масуда, Ахмад Масуд, собрал остатки регулярной армии, спецназа, а также отряды местного ополчения. Именно туда удалился из Кабула экс-вице-президент страны Амрулла Салех, который после бегства президента Ашрафа Гани провозгласил себя главой государства. Он призывал к вооруженному сопротивлению талибам.