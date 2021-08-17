"Талибан" объявил амнистию для госслужащих в Афганистане

Исламское радикальное движение "Талибан" объявило всеобщую амнистию для государственных служащих. Исламисты во вторник, 17 августа, призвали всех чиновников вернуться на рабочие места. "Им следует абсолютно спокойно вернуться к обычной жизни", - говорится в заявлении "Талибана".
В воскресенье, 15 августа, талибы заняли Кабул и в результате захватили власть по всей стране. Президент Афганистана Ашраф Гани несколькими часами ранее бежал за границу, объяснив это желанием предотвратить кровопролитие.
Возвращение талибов к власти в Афганистане вызвало шок во всем мире, а также большую обеспокоенность за судьбу женщин в этой стране. Талибы намерены восстановить в Афганистане законы шариата. Германия, США и другие западные государства прилагают энергичные усилия, направленные на скорейшую эвакуацию из Афганистана своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ЕС и НАТО.
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