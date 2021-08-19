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Как заявил агентству Reuters журналистам высокопоставленый представитель талибов Вахидулла Хашими, после того, как группировка захватила власть в стране, Афганистаном может руководить правящий совет, но высшая власть, скорее всего, будет сосредоточена в руках верховного лидера талибов Хайбатуллы Акундзады.
"Талибан": Афганистан точно не будет демократическим государством
© AFP / Scanpix

Многие конкретные управленческие вопросы еще не решены, пояснил Хашими, однако уже сейчас с точностью можно сказать, что Афганистан не будет демократическим государством.

По словам Хашими, новая властная структура будет напоминать схему, по которой талибы правили в Афганистане с 1996 по 2001 год. Тогда во главе движения стоял верховный лидер Мулла Омар, который позже ушел в тень и позволил решать повседневные вопросы правящему совету, оставив за собой право принимать глобальные решения.

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Ахундзада, скорее всего, также будет стоять над советом, а роль президента исполнит кто-то из его заместителей.

"Но никакой демократической системы не будет, потому что для нее в нашей стране нет никакой базы, - подчеркнул представитель талибов, - мы даже не будем обсуждать, какую политическую систему вводить в Афганистане, потому что и так понятно, что это закон шариата".

Хашими также сказал, что вопрос о праве афганских женщин на учебу и работу будет решать совет исламских богословов. По его словам, богословам также предстоит решить, какой будет форма обязательной одежды для женщин.

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