"Талибан": Афганистан точно не будет демократическим государством

Многие конкретные управленческие вопросы еще не решены, пояснил Хашими, однако уже сейчас с точностью можно сказать, что Афганистан не будет демократическим государством.

По словам Хашими, новая властная структура будет напоминать схему, по которой талибы правили в Афганистане с 1996 по 2001 год. Тогда во главе движения стоял верховный лидер Мулла Омар, который позже ушел в тень и позволил решать повседневные вопросы правящему совету, оставив за собой право принимать глобальные решения.

Ахундзада, скорее всего, также будет стоять над советом, а роль президента исполнит кто-то из его заместителей.

"Но никакой демократической системы не будет, потому что для нее в нашей стране нет никакой базы, - подчеркнул представитель талибов, - мы даже не будем обсуждать, какую политическую систему вводить в Афганистане, потому что и так понятно, что это закон шариата".

Хашими также сказал, что вопрос о праве афганских женщин на учебу и работу будет решать совет исламских богословов. По его словам, богословам также предстоит решить, какой будет форма обязательной одежды для женщин.