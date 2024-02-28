«Таких планов нет». Как западные лидеры и эксперты оценили заявления Макрона об отправке войск в Украину

«Как и всегда, есть максимальный вариант, минимальный вариант и нулевой. Мы все это планируем, но никакие решения не приняты. Пока это все изучение вариантов. Задача — послать России сильный стратегический сигнал и сказать ей: „не делайте глупостей“», — цитирует издание своего источника.

Источники газеты Le Monde в правительстве сообщают, что власти страны говорят об отправке войск в Украину не в контексте их непосредственного участия в боевых действиях против России, а для таких задач, как помощь раненым, или разведка.

По его словам, они могут заниматься обезвреживанием мин, принимать участие в производстве оружия или работать в области кибербезопасности.

Позднее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне уточнил, что западные страны могут отправить войска в Украину без «перехода порога войны».

«Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя, — заявил президент Франции по итогам встречи европейских лидеров в Париже (цитата по агентству AFP). — Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе».

« Великобритания уже отправила небольшое число своих военнослужащих в Украину, чтобы поддержать ВСУ , в том числе проводить медицинское обучение. Мы не планируем масштабную отправку войск. Великобритания также обучает большое число украинских военных на своей территории. Разумеется, мы также поддерживаем украинские войска, отправляя им оборудование и различные средства».

«Члены НАТО предоставляют Украине беспрецедентную поддержку. Мы делаем это с 2014 года и увеличили усилия после полномасштабного вторжения. Но планов отправки боевых войск НАТО на украинскую территорию нет».

«Еще раз хочу сказать — у нас было очень хорошее обсуждение. Мы говорили, что наши соглашения, достигнутые с самого начала, касаются и будущего. В частности, о том, что отправки войск не будет, военнослужащих на украинскую территорию страны Европы или члены НАТО отправлять не будут».

«[Заявления Макрона] в первую очередь демонстрируют, что в Европе полностью осознают, какие риски представляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия».

«В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности [прямого конфликта между НАТО и Россией]. Вот так и оценим. И так же должны оценивать эти страны и отдавать себе отчет. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное интересам граждан их стран» (цитата по агентству РИА Новости).

«Мне кажется, что те, кто такие мысли не то, что высказывает, а даже допускает в своей голове, должны эту голову употреблять на более рациональные, более безопасные для Европы мысли» (цитата по агентству ТАСС).

«Мысль Макрона о необходимости поддерживать „стратегическую неопределенность“, чтобы держать Москву в напряжении, совершенно правильная. Но такие вещи не могут появляться совершенно неожиданно, они должны быть убедительными. Убедительность появляется при условии последовательной и крайне масштабной военной поддержки Украины, чего Франция не делала в течение последних двух лет».

«С украинской стороны нет подобных запросов, и этот вопрос неактуален. Однако можно сказать, что у разных стран есть разные традиции участия в делах других государств. Французские традиции — это не шведские традиции. Так что я уважаю желание Франции помочь Украине».

«Я не знаю, понимает ли кто-то всю серьезность такого заявления. Эммануэль Макрон строит из себя военного лидера, но он так беспечно говорит о жизнях наших детей. На кону стоит вопрос о мире или войне в нашей стране».

«Европейские страны также озабочены риском, что в Белый дом снова может вернуться бывший президент США Дональд Трамп , и это приведет к прекращению поддержки Украины со стороны Вашингтона и ослаблению американского договора о безопасности с Европой».

«Более агрессивная позиция [Макрона] последовала за просьбами Украины увеличить масштабы военной поддержки, чтобы помочь отражению все более интенсивных российских атак, в результате которых Москва захватила новые территории после многих месяцев патовой ситуации».

«Речь Макрона — это игра на публику, призванная улучшить его имидж на международной арене. Крайне маловероятно, чтобы Франция или какая-либо другая страна НАТО отправила военных на поле боя в Украине. Возможно, мы и ведем прокси-войну против России и Путина , но желания принимать прямое участие совершенно нет. Для действий НАТО понадобится событие, требующее активизации Пятой статьи [Североатлантического договора, которая рассматривает нападение на одно государство НАТО как нападение на весь альянс — ред.]».

«В европейских столицах также есть понимание, что Россия представляет более широкую угрозу, не только в Украине, и даже может начать вторжение в страны НАТО в Восточной Европе».

«Красные линии» и «тактика салями»

Павел Аксенов, военный корреспондент Русской службы Би-би-си

Заявление Эммануэля Макрона о гипотетической возможности в будущем отправить в Украину иностранный контингент в одной и той же речи соседствовало с обещанием поставки «ракет и бомб средней и большой дальности для нанесения глубоких ударов».

Каждое из этих высказываний само по себе является нарушением условных «красных линий», которые негласно существуют в отношениях Запада и России.

О каких именно ракетах говорил президент Франции, не очень понятно, потому что «средняя дальность» действия ракет по разным международным классификациям начинается от 1000 километров, что уж говорить о «большой».