„Так будут вестись войны в будущем“. Беспилотники в войне России с Украиной

„Он обнаружил российские беспилотники Zala Lancet“, — говорит с переднего пассажирского сиденья старший лейтенант Евгений (ему 53 года, он служит в бригаде „Хартия“ Национальной гвардии Украины). Это один из самых мощных российских беспилотников дальнего радиуса действия, его сопровождает беспилотник-целеуказатель. „Так вот почему мы так быстро едем?“ — спрашиваю я, понимая, что антенна для глушения дронов против Lancet не работает.

На крыше машины расположены три грибовидные антенны для глушения дронов. Автомобиль излучает невидимую защитную ауру, которая может помешать некоторым российским ударным беспилотникам, патрулирующим небо над этим полем боя. Но не всем.

Как и многие на этой войне, солдаты в машине уважительно относятся к этому маленькому кубику: он предупреждает о невидимых опасностях сверху.

Еще год назад в Украине почти не было таких технологий, а теперь они стали обычным делом. Беспилотники, раньше бывшие второстепенным элементом войны, теперь стали центральным компонентом для обеих сторон, наряду с пехотой и артиллерией.

Оборудование для глушения блокирует примерно 75% частот, которые дроны используют для связи со своими операторами, но некоторые, такие как Lancet, трудно заглушить, потому что как только они находят цель, они переходят в полностью автономный режим. По словам украинцев, из-за мощности „Ланцета“ его обычно используют для поражения крупных целей, таких как бронетехника или позиции пехоты.

„Мы для них не приоритет, но все равно лучше не снижать скорость, потому что это очень опасно“, — говорит Евгений.

37-летний командир бригады, который пользуется позывным Эней, говорит, что, если вовремя не укрыться в здании, шансов выжить мало — как у россиян, так и у его солдат.

Последние кадры с камер беспилотников — это, как правило, люди в панике, они размахивают руками и стреляют, прежде чем их убивают.

Армия Украины дает отпор собственными беспилотниками, на этом участке линии фронта их десятки. Один украинский солдат рассказал мне, что каждый день они убивают по 100 россиян.

Мирные жители тоже страдают от беспилотников: около 25 атаковали из России Харьков во вторник вечером, хотя большинство удалось перехватить.

Украина первой заглянула в мрачное будущее военных действий, в котором в течение нескольких минут отдельные солдаты, быстро движущиеся транспортные средства и позиции в окопах могут стать мишенью и быть уничтожены.

Россия тоже использует нововведения на поле боя, применяя более старую технологию, и деревня Липцы, расположенная всего в 10 км от российской границы, поплатилась за это.

У Украины постоянно не хватает артиллерийских снарядов, а ее союзники не торопятся их производить и поставлять. Но союзники Украины сформировали „коалицию беспилотников“, пообещав поставить стране миллион дронов в этом году.

Переход к войне с помощью беспилотников — это сочетание нужды и инноваций. Беспилотники имеются в изобилии, хотя и не обладают такой огневой мощью, как артиллерия.

„Это новое направление в современной войне. В 2022 году это была только война пехоты, а сегодня половина ее — это война беспилотников, битва между российскими дронами и нашими“, — говорит он.

На открытом месте оставаться опасно, поэтому мы вслед за Энеем бежим по развалинам в поисках укрытия.

Эней показывает нам свою группу, которая размещается вдоль линии фронта в районе Липцов. На каждом встреченном нами автомобиле — оборудование для глушения сигналов дронов. Но если отойти от машины, глушилки уже не защищают.

Женщина по имени Светлана, которой в результате этих атак пришлось покинуть Липцы, рассказала нам: „Вокруг все взрывалось. Все горело. Было страшно. Невозможно было даже выбраться из подвала“.

Ее разрушили планирующие бомбы — „тупые бомбы“ советской эпохи, оснащенные стабилизаторами и спутниковой системой наведения. Некоторые из них весят по три тонны, их запускают с самолетов, и они разрушают позиции украинской пехоты и украинские города.

В режиме реального времени я наблюдаю на экране, как Якут сосредоточенно ведет беспилотник к цели, через открытые поля и лес. „Он знает каждую лужу, каждое дерево в округе“, — говорит Петро.

„В Украине мы называем их праздничными дронами. До войны их использовали для съемок свадеб и вечеринок“, — говорит Эней.

Их оружие — FPV дроны, несущие от одного до двух килограммов взрывчатки и начиненные шрапнелью. Эти дроны — модифицированные коммерческие модели, оснащенные камерами для передачи видеоизображения своим операторам.

За месяц они используют сотни дронов, поскольку большинство из них одноразовые и взрываются у цели.

Запыхавшись, мы добираемся до подземной базы отряда дронов под разрушенным зданием. Здесь нас знакомят с двумя операторами, Якутом и Петро. На всех свободных поверхностях разложены дроны, с ними соседствует сковородка с ужином.

Больше всего они боятся планирующих бомб: одна из них упала неподалеку в начале прошлой недели, и все здание содрогнулось. „Что будет, если будет прямое попадание?“ — спрашиваю я у Петро. „Мы погибнем“, — отвечает он.

Бойцы остаются на этих позициях днем и ночью до пяти дней подряд и стараются проводить как можно меньше времени за пределами здания.

В это же время другая группа беспилотников нацеливается на российский легкобронированный автомобиль „Тигр“ и добивается прямого попадания, которое фиксирует второй дрон, наблюдающий за происходящим сверху.

FPV-беспилотник приближается к зданию, где, похоже, прячется российский солдат. Он влетает в открытое окно и взрывается. Экран оператора чернеет — сигнал пропал.

Несколько дней спустя, после наступления темноты, в пехотном окопе недалеко от российских позиций, командир подразделения говорит мне, что, по его мнению, украинцы обладают преимуществом в использовании дронов, а россияне — планирующих бомб.

Операторы беспристрастны, они поражают свои цели с холодной отстраненностью. Они находятся на расстоянии до 5 км от своих целей, вдали от крови на поле боя. На линии фронта при встрече с вражеским дроном внутри все сжимается.

Беспилотник медленно опускается до земли, проверяет одну сторону дренажной трубы, затем обходит ее с другой стороны, где прячется солдат, и детонирует. Человек разлетается на куски. „Его разорвало на две части“, — объясняет Эней.

Эней показывает мне запись, сделанную в начале недели: российский солдат застигнут на открытой местности, и беспилотник подразделения держит его на прицеле. Солдат замечает его и бежит в укрытие, прячась в дренажной канаве на обочине.

Но во время нашего разговора вдруг появляется российский FPV-беспилотник и начинает приближаться к позиции. Несколько тусклых источников света, в основном экраны телефонов, тут же выключают, и бойцы затихают. Между тем дрон приближается — его слышно все отчетливее. Мы ждем, затаив дыхание, пока он парит над нашими головами. Кажется, целую вечность никто не смеет пошевелиться. Но затем беспилотник отправляется дальше, на поиски другой цели.

Россия также превосходит ВСУ в количестве беспилотников: по шесть российских на каждый украинский, хотя команды беспилотников, которые я посетил, говорят, что у них есть технологическое преимущество и они быстрее находят способы бороться с российскими беспилотниками и глушить их.

Пока солдаты работают, над нами несколько раз пролетает российский беспилотник: каждый раз солдаты спускаются в подвал, ждут, пока дрон улетит, а затем возобновляют сборку. Затем нагруженный бомбой дрон взмывает в небо, его передвижение контролируется со второго беспилотника.

„Он весит 10 кг, россияне называют его „Монстр““ — говорит Эней. По их словам, боезаряд этого дрона обладает достаточной мощностью, чтобы уничтожить намеченную цель — российский командный пункт.

Самый большой беспилотник в арсенале бригады — „Вампир“, у него шесть винтов, а сам он размером с журнальный столик. После наступления темноты мы снова присоединяемся к Энею на очередном задании в Липцах, под звуки постоянного артиллерийского обстрела. Здесь мы встречаем команду тяжелых беспилотников. Они крепят бомбу к дрону.

И тут, без всякого предупреждения, на инфракрасной камере беспилотника мы видим, как над украинскими позициями, на расстоянии более километра, детонируют три российские авиабомбы. На экране видны ударные волны, через несколько секунд они достигают нас, и здание содрогается.

Союзники Украины знают, что, поддерживая операции беспилотников, они помогают стране, но это не просто акт благотворительности.

Глава Вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил, что британские военные могут поучиться у Украины тому, как вести войны в будущем. По его словам, он хочет, чтобы в британской армии появились „батальоны одноразовых беспилотников“.