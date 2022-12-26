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Китайские войска направили несколько десятков самолетов и группу кораблей в зону распознавания противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщило Минобороны острова.
Taivano oro pajėgos
Taivano oro pajėgos
© AP/Scanpix

К границам Тайваня приблизились 71 самолёт и семь кораблей – это самое большое количество техники КНР за всю историю наблюдений, сообщает Reuters.

Вооруженные силы Тайваня подняли по тревоге авиацию и флот, а также привели в состояние боевой готовности ракетные войска.

В воскресенье, 25 декабря, китайская армия проводила учения в районе Тайваня, которые, согласно утверждениям Пекина, стали ответом на тайваньско-американские провокации. На днях президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на сумму 858 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов долларов Вашингтон направит на военную помощь Тайваню.

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Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией и заявляет, что к любым вариантам воссоединения Китая.

США и другие страны Запада опасаются, что КНР может использовать российский сценарий нападения на Украину для вторжения на остров. Китайские власти это отвергают.

Китай критикует Вашингтон за прямые контакты с островом и несоблюдение принципа одного Китая. Обострение в отношениях двух стран произошло в августе, после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

США не признают независимость Тайваня, но, согласно законодательству, могут оказывать острову военную помощь.

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Радио Свобода

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