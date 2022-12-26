К границам Тайваня приблизились 71 самолёт и семь кораблей – это самое большое количество техники КНР за всю историю наблюдений, сообщает Reuters.
Вооруженные силы Тайваня подняли по тревоге авиацию и флот, а также привели в состояние боевой готовности ракетные войска.
В воскресенье, 25 декабря, китайская армия проводила учения в районе Тайваня, которые, согласно утверждениям Пекина, стали ответом на тайваньско-американские провокации. На днях президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на сумму 858 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов долларов Вашингтон направит на военную помощь Тайваню.
Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией и заявляет, что к любым вариантам воссоединения Китая.
США и другие страны Запада опасаются, что КНР может использовать российский сценарий нападения на Украину для вторжения на остров. Китайские власти это отвергают.
Китай критикует Вашингтон за прямые контакты с островом и несоблюдение принципа одного Китая. Обострение в отношениях двух стран произошло в августе, после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
США не признают независимость Тайваня, но, согласно законодательству, могут оказывать острову военную помощь.
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