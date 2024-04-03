Тайвань: самое мощное землетрясение за 25 лет

Эпицентр, по данным Геологической службы США, находился в 18 км к югу от тайваньского города Хуалянь. По словам сейсмологов, это самое мощное землетрясение на Тайване за 25 лет.

В Хуаляне много зданий рухнули, там работают спасатели. Здания яростно тряслись и в столице Тайбэе.

Пока известно о гибели одного человека в национальном парке недалеко от Хуаляня, об этом сообщило тайваньское Национальное пожарное агентство.

По данным ведомства, на данный момент известно о более 50 пострадавших в разных частях Тайваня.

Тайваньские СМИ показывают обрушившиеся здания и эвакуацию людей из школ и жилых домов.

По всему острову фиксируются отключения электричества и сбои интернета, сообщает мониторинговый сервис Netblocks.