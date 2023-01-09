Таиланд ввёл и тут же отменил COVID-ограничения для туристов

По его словам группа экспертов, пришла к выводу, что в подобных санитарных ограничениях нет необходимости, поскольку во всем мире, в том числе в Китае было проведено достаточное количество вакцинаций.
Ранее сообщалось, что туристы из России и других стран с 9 января и как минимум до конца месяца смогут попасть в Таиланд по сертификату о вакцинации, справке о выздоровлении от коронавирусной инфекции или по ПЦР-тесту, который можно будет пройти по прилете в аэропорту. Однако с момента полной вакцинации до вылета должно пройти не менее 14 дней.
Власти Таиланда связали меры с постепенным снятием карантинных ограничений для путешественников из Китая, где с начала декабря резко растёт число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из-за волны заражений COVID-19 в Китае целый ряд стран утвердил обязательное тестирование для приезжих из КНР, в том числе – Италия, США, Япония, Индия и Малайзия.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника на российском туристическом рынке, ужесточение ограничений для прибывающих в Таиланд могут сократить спрос организованных туристов на это направление на 20% и переориентировать турпоток на иные направления — Индию, Шри-Ланку и Мальдивы.
Таиланд перестал требовать сертификаты о вакцинации от коронавируса и другие COVID-документы с октября 2022 года. Тогда в королевстве понизили уровень беспокойства в отношении COVID-19 с опасного до контролируемого инфекционного заболевания.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве дорожают услуги салонов красоты, экономят даже люди среднего достатка
В Литве дорожают услуги салонов красоты, количество...
Надеялись на приезд тысяч, но подписали документы лишь 17: почему литовцы не уезжают из Калининграда
По данным Службы охраны госграницы (СООГ), с конца...
В Вильнюсе выросло число больных опасным заболеванием: обычно болезнь обнаруживают на прогрессирующей стадии
По предварительным данным, в 2022 году в Литве...
Сотни убитых в день, тактика "Вагнера" и литовская помощь. Интервью с защитником Бахмута
Более полугода российская армия пытается захватить...
Эфир Delfi: Бахмут, санкции против РФ, и что изменилось в Казахстане после смены власти?
После выпуска новостей затронем тему санкций в...