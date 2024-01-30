Таиланд решил не депортировать группу "Би-2" в Израиль

"По нашей информации, вчера было принято решение о депортации участников группы в Израиль. В соответствии с этим решением были приобретены авиабилеты. Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом", - говорится в сообщении.

В настоящее время участники группы по-прежнему содержатся в миграционном центре в общей камере на 80 человек. "Условия, в которых они содержатся, совершенно чудовищные. Они сейчас в открытой камере - это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35 - 40 градусов жары", - рассказал журналист Михаил Козырев.

Граждане России, Израиля и Австралии

В группе "Би-2" семь человек, они граждане России, Израиля и Австралии. Как заявляли представители группы, лидеры "Би-2" - Егор Бортник (Лева) и Александр Уман (Шура) - не являются гражданами РФ.