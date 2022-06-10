Таиланд легализовал марихуану. Но курить ее на улице все равно незаконно

Министерство здравоохранения Таиланда с 9 июня исключило коноплю и марихуану из списка контролируемых субстанций пятой категории.
Основной целью нововведения названа поддержка "тайских энтузиастов", которые выращивают коноплю в домашних условиях и используют ее в медицинских целях для уменьшения боли и снижения уровня стресса и усталости, а также в производстве продуктов питания.
Кроме того, изменение направлено на повышение популярности Таиланда как направления оздоровительного туризма и на разгрузку переполненных тюрем, в которых большинство заключенных сидят за преступления, связанные с наркотиками.
Ожидается, что после вступления в силу нового закона будут освобождены четыре тысячи осужденных.
Однако курение марихуаны в общественных местах будет считаться незаконным, а количество основного галлюциногенного соединения в субстанции, которое не может составлять более 0,2% — строго контролироваться государством.
Уже с утра возле магазинов, которые производят напитки и сладости с использованием каннабиса, выстроились очереди.
"Тайский каннабис имеет свою историю. У нас есть свои сорта марихуаны, есть опыт производства и продаж подобной продукции, — говорит Чокван Китти Чопака, владелица магазина Cannabis Gummy Shop в Бангкоке и активистка кампании за легализацию. — Мы можем восстановить этот бизнес и сделать его безопасным, следя за тем, чтобы марихуану не могли купить дети, а взрослые покупатели обладали достаточными знаниями о том, как использовать его ответственно".
"Сейчас, когда экономика Таиланда после пандемии катится к чертям, стране действительно нужен этот бизнес, чтобы встать на ноги", — полагает она.
Однако, не все в Таиланде разделяют ее позицию.
"Не думаю что тайцы полностью готовы к легализации, потому что люди не понимают, как правильно употреблять каннабис. Необходимо сначала провести информационную кампанию, потому что наряду с пользой, люди могут причинить себе вред", — сказала одна из собеседниц агентства Рейтер.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча также призвал тех, кто употребляет марихуану, действовать ответственно, предупредив, что государство будет контролировать потребление и поведение пользователей и производителей.
Правительство планирует раздать миллион саженцев растений, чтобы побудить фермеров заняться выращиванием марихуаны.
Тем, кто хочет заняться этим бизнесом, придется зарегистрироваться в правительственном приложении под названием PlookGanja.
По данным министерства здравоохранения страны, сейчас в приложении зарегистрировались около 100 тыс. человек.
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