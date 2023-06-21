Таблоид Bild заменит редакторов искусственным интеллектом

Bild "будет расставаться с коллегами, у которых есть задачи, выполняемые искусственным интеллектом и/или автоматизированными процессами". В частности, роли некоторых редакторов, фоторедакторов и корректоров "больше не будут существовать в том виде, в котором они существуют сегодня", говорится в письме.

Внедрение искусственного интеллекта и сокращение числа региональных изданий приведёт к увольнению из Bild около 200 человек.

Ранее генеральный директор медиагруппы, издающей Bild, Матиас Дёпфнер заявлял, что издательство должно стать "чисто цифровой медиакомпанией". Он утверждал, что нейросети вроде ChatGPT, могут "сделать независимую журналистику лучше, чем она когда-либо была, или заменить её". ChatGPT умеет писать код, стихи и даже научные работы, однако нейросеть может дать неверную информацию или выдумать источники.