В течение последних месяцев российские силы в Донецкой области продолжают постепенно приближаться к стратегически важному городу Покровску. Судя по военным сводкам, там армия РФ владеет инициативой и обладает преимуществом перед украинскими войсками — как в численности, так и в огневой мощи.

„Конечно, враг это понимает, поэтому он продолжает концентрировать основные усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы его наиболее боеспособные части, — сказал в связи с этим Сырский. — Конечно, Курская операция отвлекла значительное количество его сил. На данный момент мы можем констатировать, что примерно 30 тыс. военнослужащих уже переброшены на Курское направление и эта цифра растет“.